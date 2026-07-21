Junio dejó un «hat-trick»: Por Vaca Muerta, se anotó un triplete de récords históricos de producción gas y petróleo

El Mundial de Fútbol ya pasó, pero el clima futbolero no se pierde y es que los registros de producción de petróleo y gas del país revelaron que en junio se dio un «hat-trick», un triple récord histórico en Neuquén que tiene como clara explicación el auge de Vaca Muerta.

De acuerdo a las declaraciones juradas presentadas por todas las petroleras del país ante la Secretaría de Energía de la Nación, durante junio se alcanzó la mayor producción de petróleo y de gas natural registrada en los más de 100 años que lleva de trayectoria la industria en Neuquén.

En detalle, el análisis realizado por EnergíaOn marca que en total se extrajeron de los desarrollos ubicados en Neuquén 644.821 barriles de petróleo por día, la mayor marca en la historia pues supera por un 1,34% al hito que se había alcanzado en mayo de este año.

Si bien la suba parece escueta, se trata de un adicional de más de 8.000 barriles por día, algo así como un tercio de la producción total de Río Negro, que también tuvo un buen junio con 21.363 barriles diarios.

Pero ese es el primero de los tres récords, dado que claramente el auge en la producción de petróleo de Neuquén provino del shale oil de Vaca Muerta que nuevamente superó sus rindes y contabilizó cerca de 625.000 barriles diarios, representando así casi el 98% de la producción de la provincia del Lanín.

El gas natural también dejó su marca histórica

El tercer récord histórico es propio de esta época del año, pues se trata de la producción de gas natural que también fue la más alta registrada en la provincia de Neuquén con nada menos que 118,08 millones de metros cúbicos por día.

Para dimensionar esto, en total el país la producción llegó a los 158 millones de metros cúbicos diarios, y quedó arañando el récord histórico de junio del año pasado por apenas decimales. Pero para Neuquén, representa que casi el 75% del gas de todo el país provino de estas tierras.

La anterior marca histórica se había dado en mayo de este año con 115,14 millones de metros cúbicos por día, anticipando el récord de junio pues es de esperarse que a medida que el frío se intensificara, lo hiciera también la demanda de gas natural.

En este caso los registros oficiales de la Secretaría de Energía de la Nación marcan que en junio se registró un repunte de la producción de gas convencional de Neuquén, muy posiblemente gracias a los mejores precios a los que podía aspirar parte de la producción en el sector industrial.

En tanto que, en lo que hace a la producción total de petróleo del país, los sistemas muestran por estas horas que habría sido de 892.000 barriles por día, un valor por debajo de los 903.700 barriles diarios registrados en mayo, pero que posiblemente con el correr de los días siga sumando barriles, pudiendo incluso llegar a un nuevo hito.

Esta situación es irregular, dado que las empresas petroleras están obligadas a declarar antes del 20 de cada mes su producción, pero ya sea por errores de carga o por demoras, desde hace algunos meses puede observarse cómo pasado el 20 de cada mes los sistemas continuaron registrando nuevos datos, varios de los cuales corresponden a las nuevas operadoras que en el marco del Plan Andes, le compraron campos maduros a YPF.