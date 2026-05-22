Inglaterra presentó su lista para el Mundial 2026 con varias ausencias de peso y guiños a los Beatles

Cole Palmer y Trent Alexander-Arnold, dos de los grandes ausentes en la lista de Inglaterra.

La selección de Inglaterra presentó este jueves la lista definitiva para el Mundial 2026 y Thomas Tuchel tomó decisiones fuertes. El entrenador alemán excluyó a varios futbolistas importantes que venían siendo habituales en el seleccionado inglés y rápidamente se desató el debate en Europa.

Las ausencias más resonantes son las de Phil Foden, Cole Palmer, Trent Alexander-Arnold y Harry Maguire, todos con participación tanto en las Eliminatorias como en la última Eurocopa, en la que Inglaterra perdió la final frente a España.

La convocatoria también incluyó algunas sorpresas. Entre ellas aparecen Djed Spence, lateral del Tottenham, y Jordan Henderson, histórico ex mediocampista de Liverpool que tuvo pocos minutos esta temporada en Brentford. Además, volvió el centrodelantero Ivan Toney, actualmente en el fútbol de Arabia Saudita, tras cumplir una sanción por apuestas deportivas.

La base del plantel estará encabezada por Harry Kane, Jude Bellingham y Declan Rice, mientras que también aparecen jóvenes figuras como Kobbie Mainoo, Morgan Rogers y Eberechi Eze.

Además del impacto futbolístico, el anuncio tuvo un detalle particular: la Federación Inglesa presentó la nómina con un video musicalizado con «Come Together», el clásico de The Beatles, y lleno de referencias a la histórica banda de Liverpool.

Inglaterra integrará el Grupo L del Mundial junto a Croacia, Ghana y Panamá y buscará cortar una sequía de 60 años sin títulos mundiales.

La lista de Inglaterra para el Mundial, completa

Arqueros: Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace) y James Trafford (Manchester City).

Defensores: Reece James (Chelsea), Tino Livramento (Newcastle), Marc Guéhi (Crystal Palace), Ezri Konsa (Aston Villa), John Stones (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Nico O’Reilly (Manchester City), Dan Burn (Newcastle) y Djed Spence (Tottenham).

Mediocampistas: Declan Rice (Arsenal), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Jordan Henderson (Brentford), Morgan Rogers (Aston Villa), Kobbie Mainoo (Manchester United) y Eberechi Eze (Crystal Palace).

Delanteros: Harry Kane (Bayern Múnich), Marcus Rashford (Barcelona), Ollie Watkins (Aston Villa), Bukayo Saka (Arsenal), Noni Madueke (Chelsea), Anthony Gordon (Newcastle) e Ivan Toney (Al Ahli).