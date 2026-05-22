Tecnología de última generación para vigilar el Mar Argentino: de qué se trata el acuerdo con Estados Unidos

El Gobierno Nacional formalizó un acuerdo con Estados Unidos para incorporar tecnología militar de última generación para vigilar el Mar Argentino. El convenio incluye drones V-Bat, aviones de patrullaje marítimo y sistemas de inteligencia para ampliar el control sobre la pesca ilegal en la zona económica exclusiva.

El entendimiento se encuadra en la Iniciativa de Conciencia Situacional de Dominio Marítimo y contempla una cobertura sobre 1,6 millones de kilómetros cuadrados del Atlántico Sur.

El detalle de los drones V-Bat que incorporará Argentina en el Atlántico Sur

Según publicó Infobae, Argentina recibirá dos aviones King Air B360 ER MPA equipados con radares y sensores para patrullaje marítimo. También se confirmó la incorporación de drones Shield AI V-Bat, diseñados para operar desde embarcaciones sin necesidad de modificaciones estructurales.

Los drones tienen autonomía de hasta doce horas y capacidad para transportar sistemas electroópticos. El alcance operativo llega a 140 kilómetros en línea de vista y puede extenderse hasta 1.200 kilómetros mediante enlace satelital. Cada sistema estará integrado por tres drones y un centro de control. En total, se incorporarían seis.

El objetivo es fortalecer el control sobre la pesca ilegal y monitorear la actividad de flotas extranjeras en el Atlántico Sur.

El acuerdo también contempla simuladores de vuelo para las tripulaciones de los aviones P-3 y software destinado a la Armada y la Prefectura Naval. Los sistemas permitirán recopilar y analizar información sobre embarcaciones que operan en el Atlántico Sur.

De acuerdo con el cronograma difundido, uno de los aviones King Air llegará antes de fin de año y el segundo será entregado posteriormente. La incorporación de drones y simuladores se extenderá hasta 2029.

El convenio también prevé intercambio de inteligencia entre Argentina y Estados Unidos vinculada a movimientos de embarcaciones extranjeras. La cooperación incluye información sobre patrones de navegación y actividades consideradas sospechosas en aguas cercanas a la zona exclusiva.

El analista internacional Andrei Serbin Pont explicó en Infobae Al Mediodía que “a Estados Unidos le preocupa mucho, en términos generales, lo que es la pesca ilegal de China”.

«Hay muchas veces preocupación sobre las características de la presencia china en nuestra zona”, agregó y afirmó que- bajo ese contexto- Washington busca que “los países de la región se vean fortalecidos en ciertas capacidades”.