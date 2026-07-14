En fotos: las 15 plantas de exterior que soportan el frío y el calor y llenan de color el jardín durante todo el año

Estas son 15 alternativas ideales para exteriores. Fotos gentileza.-

Tener un jardín atractivo durante todo el año no depende únicamente del clima. Elegir especies resistentes a las bajas y altas temperaturas permite disfrutar de espacios verdes con poco mantenimiento y una gran variedad de colores.

Existen plantas y arbustos capaces de soportar tanto las heladas como los días más calurosos, siempre que reciban los cuidados adecuados. Estas son 15 alternativas ideales para exteriores.

1. Acebo

Se trata de un arbusto de hojas verdes brillantes y llamativos frutos rojos que cobran protagonismo durante el invierno.

Cómo cuidarlo: crece mejor en zonas frescas o montañosas, tolera las heladas, necesita suelos húmedos y conviene evitar la exposición directa al sol.

2. Adelfa

Es un arbusto de rápido crecimiento que se destaca por sus abundantes flores de distintos colores.

Cómo cuidarla: soporta temperaturas extremas, requiere riegos moderados, un suelo con buen drenaje y podas periódicas para favorecer su desarrollo.

3. Buganvilla

Una de las trepadoras más elegidas por su espectacular floración y su capacidad para cubrir muros, cercos o pérgolas.

Cómo cuidarla: necesita mucho sol, un soporte firme para trepar y riegos frecuentes durante el verano.

4. Ciclamen

Esta planta florece durante el invierno y aporta color cuando pocas especies están en plena floración.

Cómo cuidarlo: prefiere lugares frescos, con buena ventilación, luz indirecta y riegos moderados.

5. Ciruelo

Además de brindar sombra, ofrece frutos al finalizar el verano.

Cómo cuidarlo: resiste el frío, aunque no las heladas muy intensas. Requiere riegos abundantes y podas de mantenimiento.

6. Clavel

Una planta clásica que combina flores coloridas con una agradable fragancia.

Cómo cuidarlo: necesita buena exposición al sol, riego frecuente y suelos con excelente drenaje.

7. Eugenia

Aunque es originaria de regiones tropicales, puede adaptarse muy bien a temperaturas bajas.

Cómo cuidarla: conviene regarla cada uno o dos días durante el verano, abonarla regularmente y realizar podas hacia el final del invierno.

8. Fotinia

Este arbusto perenne se distingue por el color rojizo que adquieren sus hojas jóvenes en primavera.

Cómo cuidarla: prospera a pleno sol, con buena ventilación y riegos moderados, evitando los períodos de calor excesivo.

9. Hibisco

Muy valorado por sus grandes flores y por algunos de sus usos medicinales.

Cómo cuidarlo: durante el verano necesita abundante agua, aunque es importante evitar que el suelo permanezca encharcado.

10. Jazmín

Sus flores blancas y perfumadas lo convierten en uno de los favoritos para jardines y galerías.

Cómo cuidarlo: necesita varias horas de sol, protección frente a los vientos intensos y riegos día por medio durante el verano.

11. Lavanda

Además de su inconfundible aroma, es una excelente opción para atraer polinizadores y decorar espacios exteriores.

Cómo cuidarla: crece mejor en climas secos o templados, con mucha luz y podas periódicas para estimular nuevas floraciones.

12. Lirio azul

Es una planta muy adaptable que puede desarrollarse tanto en regiones cálidas como frías.

Cómo cuidarlo: requiere suelos fértiles y bien nutridos. También se le atribuye la capacidad de ayudar a mantener alejados algunos insectos.

13. Margarita

Una especie resistente y de larga duración que también posee propiedades medicinales.

Cómo cuidarla: durante el verano necesita riegos cada dos o tres días, mientras que en invierno alcanza con uno cada dos semanas.

14. Palmera excelsa

Una palmera ornamental que sorprende por su resistencia a las bajas temperaturas.

Cómo cuidarla: requiere espacios amplios, buena exposición al sol y riegos moderados.

15. Rosal

Un clásico de los jardines por la belleza y el perfume de sus flores.

Cómo cuidarlo: conviene podarlo durante el invierno y ubicarlo en un lugar donde reciba abundante luz solar y riegos regulares.