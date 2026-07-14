Imágenes satelitales del glaciar Perito Moreno confirman un retroceso sostenido desde 2018

El glaciar Perito Moreno dejó de ser la excepción entre los grandes glaciares de la Patagonia. Una imagen satelital tomada el 30 de junio por el Sentinel-2 del programa europeo Copernicus mostró que el frente de hielo retrocedió respecto de la posición que ocupaba en 2016, un cambio que los especialistas ya venían registrando desde hace varios años.

Durante décadas, el Perito Moreno mantuvo una estabilidad poco común mientras otros glaciares retrocedían de manera sostenida. Esa característica lo convirtió en uno de los más estudiados del mundo, aunque las investigaciones recientes indican que ese comportamiento comenzó a modificarse.

El cambio más importante del glaciar Perito Moreno en décadas

Un estudio publicado en junio en la revista Progress in Physical Geography, elaborado por investigadores de la Universidad de Concepción de Chile y del Instituto de Tecnología Birla Mesra de India, analizó casi 30 años de imágenes satelitales y detectó una tendencia sostenida de retroceso del glaciar.

El dato más significativo corresponde a 2025. Según el trabajo, el frente glaciar retrocedió cerca de 385 metros en el sector del Lago Argentino, el mayor desplazamiento frontal registrado desde 1997. Además, entre 1997 y 2023 perdió alrededor de tres kilómetros cuadrados de superficie, equivalente a cerca del uno por ciento de su extensión original.

Rodrigo Abarca del Río, integrante del Departamento de Geofísica de la Universidad de Concepción y coautor del estudio, sostuvo: «durante décadas, el Perito Moreno fue considerado una de las grandes excepciones glaciológicas del planeta por su estabilidad relativa». Luego agregó: «más que un evento aislado, esto podría representar una transición en el comportamiento de uno de los glaciares más emblemáticos de la Patagonia».

Por qué el glaciar Perito Moreno comenzó a perder estabilidad

Los primeros indicios aparecieron en 2018 y fueron documentados en una investigación publicada este año en la revista Earth and Planetary Science Letters por científicos de Japón y Argentina. Ese trabajo detectó que el glaciar comenzó a perder masa de manera dinámica por primera vez en casi un siglo.

Los investigadores explicaron que la antigua estabilidad estaba vinculada a una morrena sumergida, una barrera natural de sedimentos que frenaba el avance del hielo. Al alejarse de ese punto de apoyo, el glaciar aceleró su desplazamiento y el deshielo entre 2020 y 2023 profundizó el proceso. Desde 2019, el frente retrocedió más de 800 metros según mediciones de radar y satélite.

El geólogo y ex investigador del Conicet, Lucas Ruiz, señaló que «en los últimos meses, se registraron desprendimientos basales cada vez más grandes y frecuentes, lo que muestra que el glaciar ya no mantiene la estabilidad de décadas pasadas». Los especialistas remarcan que este comportamiento también podría repetirse en otros glaciares que desembocan en lagos.

Las advertencias coinciden con los informes de la ONU, que sostienen que los glaciares se derriten a un ritmo sin precedentes debido al calentamiento global provocado por las emisiones de gases de efecto invernadero. El organismo alertó que ese fenómeno compromete la seguridad hídrica de millones de personas y contribuye al aumento del nivel del mar.

Con información de Infobae