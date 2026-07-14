Escándalo en el juicio por Maradona: fuerte cruce entre Burlando y Oneto obligó a un cuarto intermedio

Los abogados Fernando Burlando y Francisco Oneto protagonizaron este martes un tenso cruce en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, donde hubo insultos y amenazas con «invitarse a pelear».

Juicio por la muerte de Maradona: Burlando y Oneto protagonizaron un duro enfrentamiento

Fuentes del caso informaron que el representante legal de Dalma y Gianinna Maradona y el defensor del neurocirujano imputado Leopoldo Luque comenzaron a gritar en medio del testimonio de Julio César Soria, un custodio que visitó al astro argentino durante su internación domiciliaria en el country San Andrés.

Según señalaron los voceros de la investigación, Burlando le pidió a los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón que le adviertan a Soria que declaraba bajo juramento por presuntas contradicciones, a lo que Oneto consideró que lo intimidaba.

«La amenaza es a tu cliente», retrucó el letrado mediático y el excandidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza enfureció y se levantó de su silla.

“Empezaron a boquearse y ahí se pudrió. Se invitaron a pelear”, consignaron las fuentes según NA y el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro dictó un cuarto intermedio para tranquilizar la situación.

Los allegados al debate por el supuesto homicidio simple con dolo eventual del exentrenador de Racing, Dorados de Sinaloa, la Selección argentina y Deportivo Mandiyú afirmaron que los magistrados “cag… a pedo a los dos durante 20 minutos”.

Una vez en el interior de la sala, Burlando se acercó a Oneto, le palmeó la espalda, se saludaron respetuosamente y todo volvió a la normalidad.

Soria continuaba con su comparecencia y se espera que el jueves sea el turno del psicólogo Carlos Díaz, el licenciado que trató las adicciones del paciente luego de su operación por el hematoma subdural.

NA