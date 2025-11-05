Inter Miami podría prestar a Messi a un club europeo para que juegue la Champions: los antecedentes en la MLS
Por el receso de la MLS, el capitán argentino podría jugar a préstamo en otro club durante el tiempo que esté sin competencia. Los detalles.
Lionel Messi renovó su contrato con Inter Miami hasta 2028, por lo que será muy difícil que se marche a otro club durante ese período. Sin embargo, existe una posibilidad de que lo haga a modo de preparación para el Mundial 2026.
La MLS finaliza el 6 de diciembre con la final por el título y la acción regresaría a fines de febrero de 2026. A pesar de que Inter Miami debe jugar el tercer partido de la serie de octavos de final ante Nashville, si llega a quedar eliminado, los jugadores estarán casi cuatro meses sin actividad.
Por eso, el club de Estados Unidos podría permitir que algunos futbolistas se vayan a préstamo.
No sería la primera vez que ocurre algo así: en 2009, David Beckham dejó por un tiempo a LA Galaxy para jugar en el Milan, y dos años después, Thierry Henry pasó de NY Red Bulls al Arsenal.
Según informó el medio turco Fotomaç, el Galatasaray de Mauro Icardi está interesado en contratar a Messi a préstamo por cuatro meses. Además, revelaron que el club hace tiempo sigue de cerca la situación del 10 y estaría dispuesto a pagarle el sueldo completo.
El conjunto de Estambul es líder invicto de la Superliga turca, marcha 16° en la Champions League y podría avanzar a la siguiente ronda. Además, en enero enfrentará al Atlético de Madrid y al Manchester City.
