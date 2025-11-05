Inter Miami podría prestar a Messi a un club europeo para que juegue la Champions: los antecedentes en la MLS

Lionel Messi renovó su contrato con Inter Miami hasta 2028, por lo que será muy difícil que se marche a otro club durante ese período. Sin embargo, existe una posibilidad de que lo haga a modo de preparación para el Mundial 2026.

La MLS finaliza el 6 de diciembre con la final por el título y la acción regresaría a fines de febrero de 2026. A pesar de que Inter Miami debe jugar el tercer partido de la serie de octavos de final ante Nashville, si llega a quedar eliminado, los jugadores estarán casi cuatro meses sin actividad.

Por eso, el club de Estados Unidos podría permitir que algunos futbolistas se vayan a préstamo.

No sería la primera vez que ocurre algo así: en 2009, David Beckham dejó por un tiempo a LA Galaxy para jugar en el Milan, y dos años después, Thierry Henry pasó de NY Red Bulls al Arsenal.

Según informó el medio turco Fotomaç, el Galatasaray de Mauro Icardi está interesado en contratar a Messi a préstamo por cuatro meses. Además, revelaron que el club hace tiempo sigue de cerca la situación del 10 y estaría dispuesto a pagarle el sueldo completo.

El conjunto de Estambul es líder invicto de la Superliga turca, marcha 16° en la Champions League y podría avanzar a la siguiente ronda. Además, en enero enfrentará al Atlético de Madrid y al Manchester City.