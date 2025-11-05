El precio de las entradas del Mundial 2026: qué dijo el nuevo alcalde musulmán de Nueva York

Este martes 4 de noviembre, Zohran Kwame Mamdani fue electo como nuevo alcalde de Nueva York, convirtiéndose en el primer mandatario musulmán en la historia de la ciudad. Nacido en Uganda y criado en Estados Unidos, Mamdani es un verdadero fanático del fútbol.

“El deporte se ha comercializado y corporativizado tanto que los aficionados se han convertido en una mercancía”, expresó en una entrevista con The Athletic. Nueva York será una de las sedes del Mundial 2026 y albergará ocho partidos, incluida la gran final, que se disputará el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

El funcionario se manifestó en contra del nuevo sistema de precios, que ajusta el valor de las entradas según la demanda: “Exigimos el fin de los precios dinámicos para la Copa del Mundo”. La primera tanda de boletos puesta a la venta por la FIFA durante las últimas seis semanas osciló entre los 60 dólares para las localidades más económicas de la fase de grupos y los 6.730 dólares para las más caras de la final.

“Este tipo de políticas de la FIFA amenazan con excluir económicamente a quienes hacen de este deporte algo tan especial”, sentenció Mamdani. Además, señaló que su búsqueda por hacer que la ciudad más cara de Estados Unidos sea asequible no se limita a la vivienda, el cuidado infantil o el transporte público, sino que también abarca los momentos de alegría de los neoyorquinos, como la próxima Copa del Mundo.

El lado futbolero del nuevo alcalde

Zohran Mamdani es hincha del Arsenal. Nacido en el este de África, se mudó con su familia a Estados Unidos en 1998, cuando tenía 7 años. Su tío fue quien lo hizo simpatizar con el equipo inglés. “Wenger fue uno de los primeros entrenadores en dar cabida a jugadores africanos en la Premier League. Crecí viendo a Kolo Touré, Kanu, Alex Song, Lauren y Emmanuel Eboué. Tenía imanes de los ‘Invencibles’ (el Arsenal campeón invicto de la Premier League 2003-2004) en mi heladera”, contó en la entrevista.

Según sus asesores de campaña, Mamdani suele ver partidos del Arsenal en el coche camino a los actos oficiales. Su redactor de discursos, Julian Gerson, reveló que el alcalde llegó a reemplazar referencias a otros futbolistas en uno de sus discursos para incluir a Bukayo Saka y William Saliba, actuales figuras del club.

Además, el ugandés se declaró en contra del VAR, ya que considera que las decisiones tardan demasiado y arruinan el momento de celebrar los goles.

Su trauma futbolístico

Uno de sus peores recuerdos como aficionado ocurrió en el Mundial de Sudáfrica 2010, cuando Luis Suárez evitó con la mano un gol sobre la línea en el último minuto del tiempo suplementario. Ghana terminó perdiendo por penales ante Uruguay (4-2) y quedó eliminada en los cuartos de final.

La atajada de Luis Suarez que provocó el llanto del actual alcalde de Nueva York.

El segundo nombre de Mamdani, Kwame, fue elegido en honor a Kwame Nkrumah, primer presidente de la Ghana independizada de Gran Bretaña. El actual alcalde estaba presente aquella noche en el Soccer City Stadium de Johannesburgo y lloró desconsolado. Soñaba con ver a Ghana entre las cuatro mejores selecciones del mundo, con un país africano en la cima del fútbol.