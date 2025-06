Inter Miami presentó la lista para el Mundial de Clubes con fuerte presencia argentina

Lionel Messi dio vuelta de página rápidamente y regresó a Estados Unidos para preparar el partido inaugural del Mundial de Clubes. A tan solo días del arranque, el Inter Miami reveló quienes son los jugadores del plantel que estarán disponibles para disputar el Mundial de Clubes FIFA.

Dentro de la lista de buena fe que presentó el director técnico Javier Mascherano se encuentra un apellido que despreocupó a los fanáticos y ahorró todo el lado polémico que podría haber desatado su ausencia: Lionel Andrés Messi dirá presente en el Mundial de Clubes.

Por otra parte, la lista de futbolistas habilitados para jugar el certamen más importante de todo el año se encuentra integrado por diez argentinos. Estos son: los arqueros Óscar Ustari y Rocco Ríos Novo; los defensores Gonzalo Luján, Tomás Avilés y Marcelo Weigandt; los mediocampistas Baltasar Rodríguez, Federico Redondo y Santiago Morales; y los delanteros Lionel Messi y Tadeo Allende.

Además, Mascherano optó por citar a futbolistas que dejaron su huella en el Viejo Continente, en su paso por el Barcelona F.C, estos son: los españoles Jordi Alba y Sergio Busquets, y el uruguayo Luis Suarez.

Mientras espera por su debut, Inter Miami presentó su nueva camiseta alternativa de color azul, con Lionel Messi como modelo.

Bringing the heat for the summer. 🔥@InterMiamiCF's third jersey drops tomorrow. pic.twitter.com/S1zpSQ9inf