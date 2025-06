La emoción de Miguel Russo por el regreso de Ángel Di María a Rosario Central: «Me alegro mucho»

Miguel Ángel Russo ya se prepara para lo que será el debut de Boca en el Mundial de Clubes. El Xeneize se medirá con Benfica en su estreno, justamente un elenco en el que militan figuras de la Selección Argentina. En ese sentido, el entrenador no dejó pasar la oportunidad para referirse a Ángel Di María y su regreso a Rosario Central.

Russo es considerado uno de los grandes ídolos del Canalla, por lo que es una palabra autorizada para opinar sobre lo que ocurre en el elenco rosarino. Y aunque ahora está enfocado en el Xeneize, se tomó un minuto para dejarle un mensaje al Fideo.

«Me alegro mucho por Central y también me alegro mucho por él. El lunes nos vamos a encontrar y seguro le diré algo», comenzó durante una entrevista, en la que remarcó el encuentro ante el conjunto portugués.

Si bien todavía no se confirmó si Di María será titular ante Boca, Russo adelantó como se prepara: «¿Si le diré ‘ojo’ cuando lo vea y enfrentemos? Ja, no. No sé si será suplente, pero es un jugador importante«.

Russo habló sobre el debut de Boca ante Benfica en el Mundial de Clubes

«Hay que estar atentos, saber elegir qué es lo más nos conviene. (Benfica) Tiene una forma de jugar y no la cambia, aunque te juegue con tres en el fondo, con laterales muy altos, tiene gente ofensiva, tiene formas distintas», analizó el entrenador de Boca.

Y agregó: «Vamos a jugar contra equipos difíciles, tampoco nos podemos meter atrás. Tenemos que saber los retrocesos y tenemos que saber también en qué forma y en qué manera vamos hacia adelante con mucho ímpetu. Tenemos que encontrar la forma de orden, de elegir los tiempos y los momentos de presión«.