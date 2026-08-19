Jadson Viera habló de las posibles salidas de Independiente: «Tenemos cuatro o cinco jugadores que pueden salir»

Jadson Viera fue presentado como nuevo entrenador de Independiente y, en sus primeras declaraciones, dejó algunas definiciones sobre el futuro del plantel. El uruguayo dialogó con ESPN F90 y aseguró que encontró un equipo de «mucha calidad», aunque reconoció que todavía puede haber movimientos en el mercado de pases.

«Puede haber algunas salidas y con esas salidas alguna llegada, pero me encontré con un buen plantel. Es un plantel de mucha calidad, con muchos jóvenes de muy buenas características», sostuvo Viera, quien tendrá poco tiempo para trabajar con sus dirigidos y deberá afrontar rápidamente sus primeros desafíos al frente del Rojo.

En ese sentido, el flamante DT confirmó que hay varios futbolistas que podrían dejar el club. «Tenemos cuatro o cinco jugadores que pueden salir. Esto es un día a día y, hasta el momento, cuento con ellos», explicó, sin cerrar la puerta a nuevas incorporaciones si finalmente se concretan algunas partidas.

Entre los nombres mencionados aparecen Gabriel Ávalos y Kevin Lomónaco. Viera señaló que ambos podrían salir, aunque aclaró que cuenta con el defensor y destacó sus condiciones: «Son jugadores de calidad que hoy, tal vez, están un escalón por debajo de su nivel, pero tiene unas grandes condiciones técnicas».

Más allá de los movimientos del plantel, Viera también explicó qué pretende para su Independiente. «Me gusta la posesión de la pelota, un juego de transición», afirmó, aunque aclaró que busca adaptarse a las circunstancias y sacar el mejor rendimiento de cada futbolista. «Me adapto a la situación y trato de sacar lo mejor de cada jugador en su posición», agregó.

Por último, el entrenador se refirió a los arqueros que tiene a disposición y aseguró que todavía no definió quién será el titular entre Rodrigo Rey y Santiago Mele. Además, reconoció la influencia que tuvieron en su carrera entrenadores como Marcelo Gallardo, Alexander «Cacique» Medina, Gregorio Pérez, Gerardo Pelusso y Jorge Fossati.