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Política

Zona Fría: Rolando Figueroa aseguró que Nación «no tocará» el subsidio al gas en la Patagonia

El gobernador de Neuquén lo confirmó a la salida de la reunión con el jefe de Gabinete, Diego Santilli. Más temprano se había encontrado con el ministro de Economía Luis Caputo, con quien se acordó un régimen para saldar deudas pendientes del Gobierno nacional con la provincia.

Redacción

Por Santiago Sourigues

Rolando Figueroa a la salida de la Casa Rosada. Foto: Enrique García Medina.

Rolando Figueroa a la salida de la Casa Rosada. Foto: Enrique García Medina.

El gobernador Rolando Figueroa visitó este miércoles la Casa Rosada para reunirse con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, de quien se llevó el compromiso de «mantener el subsidio» que hoy recibe la Patagonia para la tarifa de gas, en medio de la discusión por el proyecto del Gobierno que busca modificar el régimen de Zonas Frías

Previamente el mandatario provincial se encontró con el ministro de Economía, Luis Caputo. Según informó luego en sus redes sociales, la Provincia acordó con el titular del Palacio de Hacienda «un Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas«.

Por medio este esquema Neuquén recibirá inmuebles de Nación como modo de compensación por deudas que no se pagaron al Estado provincial.

Esta mañana, en un acto realizado en el municipio capitalino, Figueroa había adelantado que la intención de la Provincia era cobrar saldos pendientes por unos 300 millones de dólares.

Si bien no se informó en detalle los inmuebles que se podrían recibir, el gobernador mencionó que uno de los proyectos que se pensaban traspasar era el fallido complejo del Procrear en Centenario, un desarrollo de 140 viviendas que lleva paralizado tres años con un avance del 50%.

Subsidios al gas, rutas y PASO, la agenda entre Figueroa y Santilli

A la salida del encuentro con Santilli, que finalizó pasadas las 16, Figueroa destacó el compromiso del Gobierno nacional de mantener como estaba originalmente el esquema de subsidios a la tarifa de gas para los usuarios de la Patagonia.

De acuerdo a Figueroa, como provincia productora de hidrocarburos es «importante llevarnos este compromiso«. «Fuimos muy bien atendidos», remarcó.

En declaraciones a los medios, entre ellos Diario RÍO NEGRO, descartó además haber recibido algún «pedido a cambio» por parte del Gobierno en términos de apoyo en el Congreso y aseguró que la idea de Neuquén «es votar a favor cuando acompañamos y votar en contra cuando estamos en contra«.

En esa línea reiteró su respaldo a la eliminación de las elecciones PASO, a las que más temprano llamó «gasto innecesario», y al proyecto del presidente Javier Milei para reformar la carta orgánica del Banco Central, texto del que destacó la posibilidad de «cuidar la moneda».

Finalmente el mandatario habló del traspaso de las vías nacionales y confirmó que se está trabajando para recibir las rutas 242, 231 y la 40, en el tramo que abarca Siete Lagos y la conexión con la Ruta 237, además de la propia 22, donde las gestiones están más avanzadas.

Figueroa, por último, fue consultado por el destino del Impuesto a los Combustibles que cobra el Estado nacional. Si bien evitó dar una declaración contundente, remarcó la necesidad que existe en el interior del país para que las rutas reciban mantenimiento.

«Sanear obligaciones»: el acuerdo entre Neuquén y Nación

Junto a Santilli el gobernador firmó un acuerdo destinado a cancelar «obligaciones mutuas» generadas con el correr de los años entre la Provincia y la Nación.

El objetivo, se informó oficialmente, es sanear obligaciones y avanzar en la transferencia a Neuquén de inmuebles del Procrear y otros bienes que se acuerden, como parte de futuras compensaciones.

«Seguimos trabajando con responsabilidad para defender los recursos de los neuquinos, fortalecer nuestras cuentas públicas y construir un Neuquén con más autonomía y desarrollo», señaló el mandatario.


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El gobernador Rolando Figueroa visitó este miércoles la Casa Rosada para reunirse con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, de quien se llevó el compromiso de "mantener el subsidio" que hoy recibe la Patagonia para la tarifa de gas, en medio de la discusión por el proyecto del Gobierno que busca modificar el régimen de Zonas Frías

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