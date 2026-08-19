Plaza Huincul: más de 200 familias están cada vez más cerca de acceder a la red cloacal

El avance de la segunda etapa de la obra de red cloacal para barrio Norte, en Plaza Huincul sigue en marcha y son 240 familias las que están cada vez más cerca de acceder al servicio. Los trabajos se concentran en este tramo en inmediaciones al sector del cruce de la ruta provincial N° 17 y la calle Carmen Funes.

En la primera etapa se ejecutaron casi dos kilómetros lineales de cañerías que habilitó el acceso al servicio para más de 70 familias.

La cuadrilla de operarios está abocada a la segunda etapa para continuar la incorporación de este servicio básico para una franja de vecinos que se ubica al norte de la ruta provincial 17 y hacia el sur, en los nuevos loteos del barrio Central.

Desde la subsecretaría de Servicios Públicos se indicó que en esta segunda etapa, las tareas consisten en conectar la nueva infraestructura al llamado colector Norte. Este ducto es el que transportará los desechos cloacales hasta la planta de tratamiento que opera el Epas y que está en pleno proceso de ampliación.

Se recordó que el primer tramo del tendido consistió en la construcción de 1.850 metros lineales de cañerías. Hasta ese momento fueron 70 las familias que estaban en condiciones se conectarse desde sus hogares al servicio.

En la segunda etapa el número de lotes que se verán alcanzados en el barrio Norte es más amplio. La estimación es que serán 240 los hogares incluidos. Una vez que se terminen los trabajos, cada vecino deberá iniciar el trámite correspondiente para la conexión domiciliaria y así estará formalizada su incorporación al servicio.

Ampliación de la planta de tratamiento para las dos ciudades

Mientras se hace esta obra básica para la vecindad de este sector, sigue en marcha la ampliación de la planta de tratamiento de líquidos cloacales que absorbe los desechos originados en Plaza Huincul y Cutral Co.

Esta planta está operada por el Ente Provincial de Agua y Saneamiento, Epas, y consiste en una mejora sustancial porque está proyectada a 20 años y con una capacidad que duplicará la actual.

Para ejecutarla se requiere de una inversión millonaria y se lleva adelante a través de los aportes que realizan los municipios de la comarca petrolera y el gobierno provincial. El presupuesto inicial fue de $10.000 millones y el plazo previsto para construirla es de 540 días.