Más mujeres en la ciencia neuquina: el desafío pendiente está en los espacios de decisión

El 53,3 por ciento de las 1.826 personas que integran la investigación y el desarrollo en la provincia son mujeres. Foto: gentileza.

De acuerdo a los datos del Observatorio Provincial de Ciencia, Tecnología e Innovación, las mujeres representan el 53, 3% del personal dedicado a la investigación y desarrollo de Neuquén, según un relevamiento realizado durante 2025.

En total, el sistema científico-tecnológico de la provincia esta integrado por 1.826 personas que se desempeñan en universidades, organismos nacionales de ciencia y tecnología, instituciones públicas y centros de investigación.

El estudio fue realizado por el Observatorio, una herramienta desarrollada por la Agencia Neuquina de Innovación para el Desarrollo (Anide), que busca recopilar y analizar información sobre el sistema científico-tecnológico provincial para contribuir al diseño de políticas públicas.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, Joaquín Perren, Secretario Ejecutivo de la Agencia Neuquina para el Desarrollo explicó que esta cifra sobre la participación femenina representa un cambio respecto de la composición histórica del sistema científico. Se trata de «nichos bastante masculinizados en su formación» y que, a partir de las últimas décadas, se observa «un lento tránsito hacia un proceso de feminización».

Sin embargo, aclaró que la mayor presencia de mujeres no significa que se hayan eliminado las desigualdades, ya que la equidad no se ve reflejada en los puestos de mayor jerarquía. «Si bien las mujeres son mayoría en la carrera de investigador, en las becas y en el trabajo científico tecnológico en general, todavía son minoría en los lugares de mayor importancia y vinculadas a la tomas de decisiones», señaló.

En ese sentido, habló de la persistencia de «un techo de cristal» que limita el acceso de las investigadoras a los espacios de conducción. Según explicó, una de las causas históricas estuvo vinculada con las tareas de cuidado: «antes esas labores eran penalizadas y eso conformaba un techo de cristal que impedía a las mujeres poder crecer en la carrera científica o ocupar lugares fundamentales en la toma de decisiones».

Perren también remarcó que las desigualdades se hacen más visibles en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, que «todavía» cuentan con una fuerte presencia masculina, las cuales consideró que responden a «una construcción social de determinadas carreras» que se fue consolidando con el paso de tiempo.

«Científicas Neuquinas», un ciclo de entrevistas para conocer a las investigadoras de la zona

En este contexto, Anide presentó el ciclo de entrevistas «Científicas Neuquinas», el cual busca visibilizar el trabajo de investigadoras en la provincia y acercar sus experiencias a la comunidad.

El funcionario explicó que el principal objetivo es «poner en primer plano justamente a las investigadoras de la provincia, visibilizar sus aportes» y, al mismo tiempo, «incentivar las vocaciones científicas, despertar la curiosidad en nuestros jóvenes».

«Queremos que nuestros jóvenes vean en la carrera científico-tecnológica una posibilidad de desarrollo personal», sostuvo.

El ciclo comenzó en julio y contempla una entrevista por mes, con investigadoras de diferentes disciplinas. Las notas pueden verse a través del Instagram @anide.neuquen