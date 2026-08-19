Abuso sexual intrafamiliar en Neuquén: elevan causa a juicio y juzgará un tribunal colegiado

Un hombre identificado por las iniciales V.A.V. será juzgado por abusar sexualmente de una niña de su entorno familiar de manera continuada y sistemática entre 2015 y 2022. La resolución fue adoptada por el juez de garantías Raúl Aufranc, quien dio luz verde a la apertura del juicio oral a pedido de la fiscalía y la querella.

Imputación y calificación legal

La asistente letrada Vanesa Muñoz, de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, Diversidades y Delitos Sexuales, le atribuyó al imputado el delito de abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias y la reiteración.

El delito está agravado por el vínculo, la guarda y la convivencia preexistente con una persona menor de 18 años, en calidad de autor.

Según la teoría del caso del Ministerio Público Fiscal, los ataques ocurrieron en la vivienda del barrio neuquino donde convivían, en los momentos en que la menor quedaba bajo el cuidado del acusado.

Proceso judicial y tribunal

Al pedido de elevación a juicio formulado por el MPF adhirió el defensor de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, Lautaro Arévalo, en representación de la víctima.

Dado que la expectativa de pena para la calificación atribuida supera los 3 años y es inferior a los 15 años de prisión, la fiscalía solicitó la intervención de un tribunal colegiado. Durante la audiencia, Muñoz detalló el sustento probatorio que presentará en el debate, entre las que se encuentran las declaraciones de testigos, peritos médicos y efectivos policiales. También se incorporaron la prueba documental y convenciones probatorias.

El magistrado Aufranc avaló los planteos de la acusación y dispuso la elevación del caso.

En los próximos días, la Oficina Judicial establecerá la fecha y hora para el inicio del debate oral.