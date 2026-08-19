Bariloche: Lo condenan a una pena de prisión efectiva por una brutal agresión a su expareja

Un hombre que se presentó de noche en la casa de su expareja y la hirió de gravedad a golpes y puñaladas fue condenado a tres años de prisión efectiva luego de un “acuerdo pleno” entre las partes y de la conformidad expresa del propio imputado, que no pudo acceder a una pena en suspenso porque ya tenía una condena anterior por agresiones cometidas en 2021 contra la misma mujer.

El juicio abreviado se formalizó ayer y la propuesta de acuerdo fue presentada por el fiscal Marcos Sosa Lukman, quien describió la prueba reunida y calificó el hecho como lesiones graves doblemente agravadas por el vínculo y por violencia de género. El abogado defensor Manuel Mansilla se manifestó a favor de la propuesta, que fue homologada por la jueza Romina Martini.

La condena recayó sobre Sigfrido Dandliker (38 años), soldador de profesión, quien mantuvo una convivencia de 16 años y dos hijos en común con la víctima. Hacia el final de la audiencia la salida alternativa y sin juicio oral corrió cierto riesgo porque el acusado dijo que las cosas “no eran tan así”, como fueron descriptas por el ministerio público.

La jueza dijo que no podía validar el acuerdo pleno en esas condiciones y propuso un cuarto intermedio. El acusado aclaró las cosas con su defensor y de regreso en la audiencia confirmó ante las preguntas de Martini que aceptaba su responsabilidad, el acuerdo y la pena.

El fiscal Sosa Lukman dijo que Dadlinker se presentó el 30 de enero pasado después de las 22 en la vivienda de su expareja, en el edificio 7 de un complejo habitacional ubicado en Sobral y Sarmiento en el Alto de Bariloche. Allí arrojó piedras y rompió una ventana, según testimonios de vecinos, y abordó a la mujer en el hall de ingreso, donde le aplicó dos golpes de puño en la cara para esgrimir luego un cuchillo “tipo carnicero” y efectuarle al menos siete heridas punzo cortantes en distintas partes del cuerpo, que exigieron suturas e internación.

Dandliker fue detenido varios días después y desde entonces permanece privado de libertad en la comisaría 28. El fiscal dijo que durante la investigación quedó documentada la violencia física y psicológica en la relación previa, conflictos por celos y “asimetría de poder” entre la víctima y el imputado.

Las evidencias acumuladas contra el imputado

Entre los elementos de prueba reunidos para un eventual juicio (que quedó desactivado), Sosa Lukman enumeró el acta policial, el informe del cuerpo médico forense, el testimonio de un vecino que estaba con la mujer cuando comenzó la agresión e imágenes del centro de monitoreo. Dijo que la Oficina de Atención a la Víctima debió realizar un trabajo exhaustivo con la mujer, “para que entienda el círculo de violencia en el que estaba sumida”, dado que en algún momento mostró voluntad de retractarse.

El defensor Mansilla destacó la importancia de “pacificar el conflicto”, aunque desde su rol tenía elementos para profundizar en otra “teoría del caso”. Ratificó que habían mantenido un intercambio con la fiscalía para convenir la declaración de responsabilidad de Dandliker, el monto de la pena y la modalidad de cumplimiento.

La jueza evaluó cada uno de los argumentos y tomó la palabra en último término para formalizar la aeptación del acuerdo, que significó la declaración de responsabilidad de Dandlinker por el delito imputado, con una pena de prisión efectiva por tres años. Pero antes subrayó que existía prueba concluyente, que el hecho “fue muy grave”, en especial por el empleo de un arma blanca, y advirtió al condenado para que “tome conciencia” y que los episodios de violencia como el que lo llevó a juicio “no vuelvan a ocurrir”.