Villa Regina fue sede del encuentro «Acompañando a quienes hacen» organizado por Banco Patagonia

La jornada contó con la participación del economista Esteban Dormecq, quien analizó el panorama actual de la economía en Argentina. Foto: Juan Thomes.

Este miércoles, se celebró en Villa Regina un nuevo encuentro del ciclo «Acompañando a quienes hacen», organizado por Banco Patagonia, donde se dieron a conocer distintas herramientas financieras destinadas a las pymes rionegrinas. Además, contó con una exposición del economista Esteban Domecq respecto al panorama económico nacional, titulada «Un puente para la estabilidad: transitando el tridilema 2026/27».

La jornada se realizó en el Museo de la Sidra y el Vino, y convocó a distintos productores locales interesados en líneas crediticias de la entidad y el gobierno de Río Negro mediante el Fondo de Garantías de Carácter Público (Fogario) y la Agencia de Desarrollo Económico Rionegrino (Adern).

La primera parte del evento consistió en la exposición conjunta de Sergio Iglesias, responsable de la Adern, Lautaro Martínez, titular del Fogario y Jorge Davicino, gerente regional de Banco Patagonia.

Durante su discurso, señalaron el potencial productivo de Río Negro en un contexto donde el desarrollo energético permite diversificar la matriz productiva provincial, así como las herramientas financieras que se presentan a las pymes para impulsar la iniciativa privada. También se destacó la actividad que viene realizando el fondo de garantías, y se explicó a los presentes los beneficios de contar con acceso al financiamiento.

«Estamos a diario hablando con los productores, viendo sus necesidades y cómo evoluciona la economía con el impacto de las distintas variables que afectan al sector, para lo cual creo que se abre un panorama muy importante. Si bien se habla mucho de todo lo que es el sector energético, no hay que olvidarse que uno de los motores de la economía de la provincia es la fruticultura«, expresó Jorge Davicino para Diario RÍO NEGRO.

Sergio Iglesias, responsable de la Adern, Jorge Davicino, gerente regional de Banco Patagonia y Lautaro Martínez, titular del Fogario. Foto: Juan Thomes.

Esteban Domecq y la radiografía de la economía Argentina

El momento destacado de la jornada consistió en la participación de Esteban Domecq, economista y presidente de Invecq Consultora Económica, quien dividió su presentación en tres bloques: contexto y programa económico, frente nominal (dólar, inflación y tasas), y frente real (actividad, sectores y demanda).

Durante su discurso realizó un análisis de las principales variables que impactan en la economía nacional, así como las tendencias que definirán el rumbo de la actividad y los desafíos que vendrán en los próximos años. La principal premisa fue el desgloce de un «trilema» conformado por el mercado, la inflación y la actividad, tres ejes que explicó de manera separada.

En diálogo con este medio, Domecq destacó los puntos clave que desarrolló durante su disertación, adelantó cuáles serán los factores que más influencia tendrán en el futuro económico de Argentina y compartió su visión sobre el panorama actual en la región del Alto Valle.

Para el economista, la actividad se está comportando de manera muy heterogénea, debido a que cada sector específico atraviesa una realidad diferente. «Esto responde a que hay dos grandes fuerzas que están detrás de todo este fenómeno», explicó.

Una de ellas es el cambio de régimen macroeconómico. «Argentina está pasando de una economía cerrada a una economía abierta; de una economía con desequilibrio a una economía con equilibrio, con bombeo al consumo y a ese sector externo», señaló. En ese sentido, puntualizó que se trata de una fuerza donde algunas actividades ganan mayor dinamismo, mientras que otras se encuentran más afectadas a nivel estructural.

Por otro lado, hay un ciclo que la economía está transitando, y un mercado interno que los últimos tres o cuatro trimestres empezó a perder ese dinamismo que mostró anteriormente en términos de recuperación. «Allí se encuentran el consumo, la construcción, el bloque de servicios», ejemplificó.

«Hoy es una de las grandes preocupaciones a a nivel empresarial, ya que están viendo que su actividad no está, por lo menos, mostrando el dinamismo que había mostrado al principio. Esto da cuenta de una economía que por dentro está mostrando muchas heterogeneidades, muchas realidades diferentes. Hay que entender qué fuerzas están afectando a cada actividad para pasar a la toma de decisiones», comentó.

Domecq destacó que en la región «están pasando las cosas más importantes a nivel país». Foto: Juan Thomes.

La elección presidencial de 2027 se posiciona como el principal factor que influirá en el rumbo económico a corto plazo, tratándose de un proceso de mayor incertidumbre. Según Domecq, durante los próximos 18 meses, la economía estará «siendo condicionada por el evento político que serán las elecciones del año que viene».

Después hay una economía de mediano plazo, en la medida en que Argentina pueda afianzarse en el rumbo «del equilibrio macroeconómico, la disciplina fiscal, la política monetaria, seguir respetando el contrato, etc.», proyectó. En esa línea, el economista aseguró que el país tiene sectores que están mostrando mucho dinamismo que pueden acelerar y marcar el camino para lograr un crecimiento económico, «genuino, virtuoso y sostenible» en el tiempo.

«Yo creo que eso es a donde todos queremos llegar, pero eso es a mediano plazo. Antes tenemos que pasar por el 2027 que sabemos que no va a ser fácil», advirtió.

El Alto Valle cómo «la zona donde pasan las cosas más importantes a nivel país»

Durante el encuentro hubo un constante ida y vuelta con los presentes, en el que las principales consultas estuvieron vinculadas con la actividad, abordando tópicos como la situación del mercado interno y de determinados sectores. Otro gran tema de sus dudas fueron los precios relativos, que presentaron movimientos muy diferentes, donde hay sectores que para Domecq «recuperan margen, mientras que otros que empiezan a ver cómo se comprime, con un tipo de cambio que quedó bastante parecido a la zona del punto de partida».

«Hay una inquietud respecto a la sostenibilidad del tipo de cambio y lo que pueda pasar en torno a los márgenes de los negocios, porque las compañías están afectadas o condicionadas. Por el nivel de actividad por una parte, y por el nivel de contribución o margen en otra. Entonces hay todavía todo un set de interrogantes que vienen por ese lado».

En la región del Alto Valle, el economista considera que existe una heterogeneidad «muy rica» en sectores como el turismo, la fruticultura, o el sector energético. «Cuando mostré un mapa nacional de cómo están performando las distintas provincias en términos de empleo, de salario, de exportaciones, quedó demostrado que estamos en la zona donde hoy están pasando las cosas más importantes a nivel país», afirmó.

«La debilidad del mercado interno, el consumo que todavía no reacciona, el nivel del tipo de cambio, el ajuste en el sector público, eso está afectando la realidad. También está dentro de una provincia y una región que están dinámicas, pero tienen algunos llamados de atención de cosas que todavía faltan apuntalar», concluyó.