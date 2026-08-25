Copa Davis: se confirmó el equipo argentino para enfrentar a Turquía en el Ruca Che

Finalmente, no se esperó al inicio del US Open. Javier Frana confirmó esta mañana el equipo argentino que enfrentará a Turquía los próximos 19 y 20 de septiembre en el Ruca Che de Neuquén, por los Qualifiers de la Copa Davis 2026.

Los singlistas Francisco Cerúndolo, Thiago Tirante y Mariano Navone, y los doblistas Guido Andreozzi y Andrés Molteni, fueron los elegidos por Frana para conformar la nómina albiceleste, en lo que será su primera serie en casa como capitán argentino, misma experiencia que vivirán Navone, Tirante y Andreozzi; los dos últimos presentes este año en Busán, en la serie frente a Corea del Sur.

Equipo confirmado para la serie en Neuquén ✅



Francisco Cerúndolo, Thiago Tirante, Mariano Navone, Guido Andreozzi y Andrés Molteni, los elegidos por el capitán Javier Frana para enfrentar a Turquía 🇹🇷 el 19 y 20 de septiembre en el Estadio Ruca Che 🫡



¡Vamos, Halcones! 🦅🇦🇷 pic.twitter.com/dEy10l9DHw August 25, 2026

El cruce pondrá en juego un boleto de regreso a los Qualifiers 2027 y representará un hito federal sin precedentes: Neuquén se convertirá en la sexta provincia en albergar una eliminatoria oficial de Copa Davis (además de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y en la primera sede de la Patagonia en los 103 años de historia de la Selección en la competencia.

«Ha sido un proceso difícil. Afortunadamente, cuando eso se da es porque tenemos una gran cantidad de jugadores que han hecho méritos para ser elegidos. Es una situación muy virtuosa la de poder contar con tanta cantidad y variedad de jugadores«, comentó Frana en diálogo con la Asociación Argentina de Tenis (AAT).

La palabra del capitán, @javifranatenis 🫡



"Para la próxima serie de Copa Davis en la ciudad de Neuquén, el 19 y 20 de septiembre frente a Turquía, los convocados fueron Francisco Cerúndolo, Thiago Tirante, Mariano Navone, Guido Andreozzi y Andrés Molteni"



"Ha sido un proceso… pic.twitter.com/38TNZ9BKPd — Asociación Argentina de Tenis (@AATenis) August 25, 2026

Ranking y actualidad

La apuesta de Frana responde a lo mejor que dispone la legión actualmente en el circuito profesional. A excepción de algunos nombres, como los de Sebastián Báez y Tomás Etcheverry, el equipo está integrado por la mejor raqueta actual y dos de los tenistas con mejores resultados en los últimos torneos.

Más allá de no haber tenido buenos resultados en las últimas semanas, el bonarense Cerúndolo (25°) es el mejor del ranking y uno de los jugadores con mayor experiencia en Copa Davis, con un total de 11 participaciones.

Tirante, por su parte, viene de dos grandiosas semanas en la previa del US Open, triunfando ante el serbio Novak Djokovic y alcanzando los cuartos de final en Cincinnati, además de conseguir el ascenso mássignificativo para el tenis argentino en 2026: inició la temporada fuera del top 100 (106°) y hoy es el N°42 del mundo.

Navone, por su parte, vuelve al equipo tras haber logrado su primer título profesional en Bucarest y victorias de relevancia en canchas duras frente a rivales Top. Su única participación hasta el momento Davis fue en la primera ronda de los Qualifiers 2025, frente a Noruega, donde disputó dos singles y consiguió el punto decisivo para la clasificación a la siguiente ronda.

La sorpresa, la ausencia de Zeballos

Lo más llamativo de la convocatoria probablemente fue la ausencia del marplatense Horacio Zeballos, N°3 del mundo en el ranking mundial de dobles y ganador de Grand Slams junto al español Marcel Granollers. A propósito, Frana explicó que su ausencia fue «por temas personales y un proceso migratorio no fue posible tenerlo en cuenta«.

El dobles estará respaldado por especialistas de amplia trayectoria. Guido Andreozzi (15° en la especialidad) sumará su segunda citación tras haber ganado este año el Masters 1000 de Indian Wells y alcanzado la final en Madrid. Completa la nómina Andrés Molteni (61°), con un recorrido consolidado de 10 series disputadas vistiendo los colores nacionales.

