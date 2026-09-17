Javier Frana, capitán argentino de Copa Davis: «Cada serie es un nuevo desafío, miles de cosas pueden pasar»

La Serie Austral. Así denomina la Asociación Argentina de Tenis el gran desafío de Copa Davis ante Turquía en Neuquén, una experiencia como pocas veces en la historia del deporte, saliendo de Buenos Aires y federalizando una de las competiciones más prestigiosas del deporte mundial.

En la previa al cruce que se disputará el sábado y domingo en el Ruca Che, Javier Frana, capitán del combinado nacional, habló de lo que significa estar al frente de un proceso y responder a la gran exigencia que se deposita en cada llave que Argentina debe salir a cancha.

“La estoy empezando a vivir”, comenzó contando el ex doblista, ganador del Bronce en Barcelona 92’, que afrontará su primer serie como capitán en condición de local.

"Vamos a ser terriblemente locales."



Casi dos años como capitán y, por fin, una serie en casa. Para Javier Frana, que sea en Neuquén suma algo más: lejos de la rutina, de los afectos y de los amigos, el equipo se cierra sobre sí mismo. Más unido, más contenido, más enfocado.



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“Tener que tomar la decisión de elegir jugadores es la parte más fea, dura e incómoda. Es el momento que la querés saltear. Como si fuese una película, elegir saltear esa secuencia. Pero cuánto más difícil se hace la elección, mejor es la situación para el capitán y habla muy bien de la situación del país en cuanto a las riquezas de sus jugadores”, enfatizó el también ex comentarista de la señal ESPN.

La importancia de salir de Buenos Aires, como se indicó en notas pasadas, genera para Frana un sentimiento especial en el equipo.

“Para mí concretamente, poder hacerlo en el interior del país, con todo lo bueno que representa para el deporte, nos mantiene como grupo más unidos, porque estamos todos lejos de casas y de los seres queridos, lo que hace que nos apoyemos entre nosotros, todos por igual. Estamos bien enfocados como equipo”, explicó el capitán.

Javier Frana habló sobre la adaptación del equipo a la superficie y destacó la calidad de la cancha montada en el Ruca Che 🎙️



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Más allá del favoritismo previo, ante un combinado turco que no tiene jugadores disputando los grandes torneos del circuito ATP (todos están fuera de los 300 del ranking), cada duelo es un desafío por igual y no hay triunfo asegurado de antemano.

“Cada serie es un desafío nuevo, no importa cuántas tengas disputadas. Miles de cosas pueden pasar. A veces mejor de lo que uno imaginaba, otras veces peor. Pero lo que no podemos errar es en cómo nosotros vamos a preparar la serie, relacionarnos y en cómo vamos a construir este vínculo que se inicia acá y que te mantiene ligado”, explicó Frana.

“La idea es siempre tener el primer punto ganado y que los chicos se sientan lo más seguros y cómodos posibles. La manera en la que nos tenemos que mostrar y sentir nos tiene que ocupar y consumir nuestra atención. La Copa Davis, en un deporte individual, permite que nos podamos ayudar, alentar y hasta conocernos entre sí. Y eso no quita que hayamos competido entre nosotros antes o que podamos hacerlo después”, cerró.