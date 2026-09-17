En Neuquén, las troncales de la zona sur llegarán directo y por asfalto al nuevo paseo costero

La calle Chocón finalmente llegará con asfalto hasta el río Neuquén, confirmaron desde el municipio capitalino. Junto con la calle Los Álamos, se licitaron dos mega obras de pluviales, que irán por debajo del pavimento y consolidarán los servicios urbanos en la zona costera recientemente inaugurada en el día del aniversario de la ciudad, el 12 de septiembre.



El anuncio de la pavimentación de las calles que son troncales pero aún de ripio en el barrio Confluencia, se realizó el año pasado, cuando se terminó la mega obra de la calle Obrero Argentino. El objetivo es que se pueda llegar con asfalto al nuevo paseo costero desde Urmenio Figueroa, Copahue y Chocón.

A su vez, estas arterias estarán conectadas (en forma transversal, porque las atraviesa) por Los Álamos, que en esta zona quedará con pavimento “desde el río Neuquén hasta el río Limay”. Son unas 15 cuadras que hoy son de ripio y que se adjudicaron a RJ Ingeniería por 16.745 millones de pesos.



El plazo de ejecución, se determinó en 60 días. “Ya firmamos contrato y están iniciadas”, dijo el secretario de Infraestructura de la municipalidad, Alejandro Nicola. Los Álamos, desde Aguado hasta Chocón involucrará un pluvial principal al que acometen todos los de la zona Confluencia, explicó el funcionario en tanto aclaró que el pavimento tendrá continuidad en todo el trazado hasta alcanzar el río Limay.

Las cuatro troncales en licitación en confluencia, involucran pluviales importantes que ordenarán el escurrimiento bajo el asfalto (foto Florencia Salto)



Confirmó también a Rio Negro que se pavimentará completa la calle Chocón, una de las troncales de la zona sur de la ciudad que en la mayoría de su trazado tiene asfalto, a excepción de la zona costera, en cercanías al río, desde Paimún al este. Serán 17 cuadras, con 150 días de plazo de Ejecución que se adjudicó a la empresa CN Sapag.

Calles en adjudicación



“Estamos por firmar el contrato de la calle Aguado, que es una calle más corta en cuanto a pavimento, pero que su trazado permite ir desde la Obrero Argentino hasta el Paseo Costero recientemente inaugurado, todo por pavimento”, dijo Nicola. Esa arteria, también se ejecutrá con pluviales, detalló.



El funcionario sostuvo que está en proceso de licitación la calle Copahue, con sus pluviales, que también cambiará el perfil en el sector que actualmente es de ripio y que llega en forma directa al nuevo paseo costero. Para mediados del año próximo, una gran parte del sector en el barrio Confluencia tendrá calles de conexión con el río Neuquén en el nuevo paseo costero y el río Limay, por asfalto.