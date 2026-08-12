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20 min cronometro
Yo Como

Chapatis de pollo con vegetales y mayonesa de zanahoria para los sin tiempo para cocinar

Con ingredientes que pueden conseguirse con facilidad podés armar un plato simple, pero sabroso. La sugerencia es de @cocinerosarg.

Redacción

Por Redacción

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20 min cronometro
Yo Como

Chapatis de pollo con vegetales y mayonesa de zanahoria para los sin tiempo para cocinar

Con ingredientes que pueden conseguirse con facilidad podés armar un plato simple, pero sabroso. La sugerencia es de @cocinerosarg.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

PARA LOS CHAPATI: --

harina 0000: 1 taza

harina integral: 1 taza

aceite: 3 cdas.

agua: ½ taza

PARA EL RELLENO: --

pechugas: 2

repollo colorado: c/n

lechuga / tomate: c/n

palta: 1

PARA LA MAYONESA: --

zanahorias: 2

dientes de ajo: 2

jugo de limón: ½ unidad

sal y pimienta: a gusto

aceite: c/n

Preparación

1. En un bol mezclar las harinas y la sal. Agregar aceite y, de a poco, incorporar agua hasta formar una masa suave y lisa. Amasar durante 5 minutos. Tapar y dejar descansar 20 minutos.

2. Dividir la masa en porciones de unos 60 gr. Estirar cada una formando discos finos y cocinalos en una sartén bien caliente, sin aceite, durante 1 minuto por lado o hasta que aparezcan manchas doradas.

3. Para la mayonesa de zanahoria: hervir las zanahorias junto con los dientes de ajo. Procesar ambos ingredientes con el jugo de limón, sal y pimienta. Mientras, incorporar el aceite en forma de hilo hasta obtener una crema lisa y bien cremosa.

4. Untar cada chapati con una capa generosa de mayonesa de zanahoria. Agregar el pollo desmenuzado, el repollo colorado, la lechuga, el tomate y la palta.

5. Enrollar bien el chapati, cortarlo al medio y servirlo.


Temas

Alimentación

comidas livianas

Cómo hacer

Gastronomía

Receta fácil

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