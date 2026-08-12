Chapatis de pollo con vegetales y mayonesa de zanahoria para los sin tiempo para cocinar
Con ingredientes que pueden conseguirse con facilidad podés armar un plato simple, pero sabroso. La sugerencia es de @cocinerosarg.
Chapatis de pollo con vegetales y mayonesa de zanahoria para los sin tiempo para cocinar
Con ingredientes que pueden conseguirse con facilidad podés armar un plato simple, pero sabroso. La sugerencia es de @cocinerosarg.
Lista de Ingredientes
PARA LOS CHAPATI: --
harina 0000: 1 taza
harina integral: 1 taza
aceite: 3 cdas.
agua: ½ taza
PARA EL RELLENO: --
pechugas: 2
repollo colorado: c/n
lechuga / tomate: c/n
palta: 1
PARA LA MAYONESA: --
zanahorias: 2
dientes de ajo: 2
jugo de limón: ½ unidad
sal y pimienta: a gusto
aceite: c/n
Preparación
1. En un bol mezclar las harinas y la sal. Agregar aceite y, de a poco, incorporar agua hasta formar una masa suave y lisa. Amasar durante 5 minutos. Tapar y dejar descansar 20 minutos.
2. Dividir la masa en porciones de unos 60 gr. Estirar cada una formando discos finos y cocinalos en una sartén bien caliente, sin aceite, durante 1 minuto por lado o hasta que aparezcan manchas doradas.
3. Para la mayonesa de zanahoria: hervir las zanahorias junto con los dientes de ajo. Procesar ambos ingredientes con el jugo de limón, sal y pimienta. Mientras, incorporar el aceite en forma de hilo hasta obtener una crema lisa y bien cremosa.
4. Untar cada chapati con una capa generosa de mayonesa de zanahoria. Agregar el pollo desmenuzado, el repollo colorado, la lechuga, el tomate y la palta.
5. Enrollar bien el chapati, cortarlo al medio y servirlo.
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