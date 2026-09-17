Más de 40 pingüinos en Río Negro: por qué no pueden volver al mar

El Bioparque Bubalcó, en el Alto Valle de Río Negro, incorporó a más de 40 pingüinos de Magallanes que quedaron sin refugio tras el cierre definitivo del Aquarium de Mar del Plata.

El Bioparque Bubalcó, en el Alto Valle de Río Negro, incorporó a más de 40 pingüinos de Magallanes que quedaron sin refugio tras el cierre definitivo del Aquarium de Mar del Plata. Para recibirlos, la institución preparó un recinto especial donde permanecerán bajo cuidado humano de manera permanente.

Para recibirlos, el Bioparque encaró meses de obras, construyó un recinto pensado especialmente para la especie y coordinó, junto con distintos organismos, un operativo de traslado y adaptación que ya está en marcha.

Por qué no pueden ser liberados

Aunque se trata de animales de una especie que vive naturalmente en el mar, liberar pingüinos que nacieron o permanecieron bajo cuidado humano puede representar un riesgo para su supervivencia.

Los pingüinos, nacidos y criados bajo cuidado humano, no pueden regresar al mar, ya que esa condición, sumada a su historia sanitaria y a la falta de experiencia para cazar o defenderse en libertad, hace que la liberación no sea posible. Necesitan, un lugar que reproduzca ciertas condiciones de su hábitat y que les garantice cuidados durante el resto de su vida, algo que Bubalcó se comprometió a ofrecerles.

Los ejemplares trasladados al Bioparque no cuentan necesariamente con las condiciones necesarias para enfrentar por sí mismos una vida en libertad. La alimentación, la adaptación al ambiente, la capacidad para conseguir alimento y la interacción con otros animales son algunos de los factores que deben tenerse en cuenta.

Por ese motivo, en estos casos, la liberación no constituye una alternativa segura. Para los pingüinos que no pueden reinsertarse en su ambiente natural, un recinto especialmente preparado permite garantizar alimentación, atención y cuidados durante toda su vida.

Un nuevo hogar en el Alto Valle

Bubalcó acondicionó un espacio específico para recibir a los más de 40 ejemplares de pingüino de Magallanes provenientes de Mar del Plata.

La incorporación implica adaptar las instalaciones y establecer una rutina de cuidados acorde a las necesidades de los animales. El objetivo es que puedan permanecer en un ambiente controlado y recibir atención permanente.

Para colaborar con alimentos, materiales, equipamiento de seguridad y trabajo, maquinaria u otros insumos se puede consultar al mail administracion@bubalco.com y para saber más del proyecto se puede acceder a la página oficial.

Cómo se trasladan 40 pingüinos por ruta sin que entren en pánico

El traslado de una cantidad tan importante de animales requiere una planificación especial. Los pingüinos son transportados en condiciones controladas, utilizando contenedores adecuados y procurando reducir al mínimo los factores que puedan generarles estrés.

Durante el viaje por ruta se deben contemplar aspectos como la temperatura, ventilación, seguridad de los ejemplares y duración del recorrido. El objetivo es que los animales lleguen a destino en las mejores condiciones posibles.

Una vez en Río Negro, comienza otra etapa: la adaptación al nuevo recinto y a la rutina de cuidados que tendrán en Bubalcó.

Así, los más de 40 pingüinos que llegaron desde Mar del Plata tendrán un nuevo hogar en el Alto Valle, donde permanecerán bajo cuidado humano de por vida, en lugar de ser sometidos a una liberación para la que no estarían preparados.