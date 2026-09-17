Teatro en Neuquén sobre La noche de los bastones largos, en la Feria del Libro

«Agustín nos trajo esta idea y nos pareció interesante para investigar sobre la historia y poner en escena un momento histórico que por ahí no está tan visibilizado», explicó la profesora y directora de teatro Malen Gil, sobre la puesta en escena este sábado a las 15, en la Feria del Libro de Neuquén. En el cincuentenario del golpe de Estado, la obra expone la censura y represión en ámbitos académicos durante la dictadura de Juan Carlos Onganía, en julio de 1966 y el operativo de «La noche de los bastones largos».

El equipo consideró que si bien hay mucha producción sobre la última dictadura militar, no tanto sobre los momentos previos. «Fue allanar el terreno para todo lo que sucederá después en términos de violencia, represión y censura», dijo la profesora.

Los actores Benjamin Onofri, Santiago Zambón y Agustín Garzón trabajaron en tres relatos: uno inspirado en uno de los censores que creó el Instituto Cinematográfico que tuvo un rol central en la censura de la producción audiovisual, desmantelado con el arribo de la democracia después de 1983. El segundo componente fue el proyecto de computación «Clementina», liderado por el científico Manuel Sadosky; la denuncia académica por la represión salvaje en el predio universitario y la persecución política llevada adelante con el plan represivo de la Noche de los Bastones largos, coordinada por la policía federal y el área de Inteligencia, completaron el cuadro.

La obra fue creada especialmente para el estreno en la Feria del Libro de Neuquén, edición 2026 (foto Cecilia Maletti)



La obra es una creación colectiva en base a los textos de los estudiantes de la ESBA que prepararon el proyecto teatral que presentaron a la organización de la Feria del Libro, con el aval de la APDH Neuquén. «Exploramos la historia, los distintos puntos de vista, con reconstrucción escénica y hablando también de algo tan actual como la desfinanciación de la Educación Superior», dijo Agustín.

El exilio de los científicos, la fuga de docentes e investigadores, integran el panorama del relato teatral. «Armamos el proyecto, lo articulamos y presentamos con la idea después de tener un miniconversatorio si se llega a producir esta charla con el público, con la obra como disparador del debate», dijo Santiago.

Los actores Benjamin Onofri, Santiago Zambón y Agustín Garzón en el ensayo general (foto Cecilia Maletti)

El eje de los 50 años: agenda

Con el eje de los 50 años del golpe Cívico Militar que instauró el Terrorismo de Estado, sigue en exposición:

La muestra de fotos «Juicio y Castigo, Imágenes para no olvidar» en el ingreso principal de la XII Feria del libro, con una recorrida por la Memoria, los Juicios por delitos de Lesa Humanidad que se desarrollaron en Neuquén (nueve en total) y las condenas logradas de 2008 hasta el año pasado.

El Viernes a las 18 en el auditorio «María Elena Walsh» el fundador de la CTA e integrante de la Comisión Provincial por la Memoria, Víctor De Gennaro, realizará una disertación sobre el Genocidio, vinculado al golpe cívico – militar del que se cumplieron 50 años el 24 de marzo.

Sábado a las 15: Obra de Teatro «Algo sobre los Bastones Largos, una producción de la Escuela Superior de Bellas Artes que se desarrollará en el auditorio Marcelo Berbel.