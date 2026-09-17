Cómo votaron los senadores de Neuquén, Río Negro y la Patagonia el nuevo régimen de Inocencia Fiscal

El Senado de la Nación convirtió en ley este jueves 17 de septiembre la segunda edición del régimen de Inocencia Fiscal, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Economía de la Nación que busca facilitar la regulación del dólar colchón. Según cálculos oficiales de La Libertad Avanza, la medida apunta a captar y reinsertar en el circuito formal los aproximadamente 170.000 millones de dólares que se encuentran fuera del sistema bancario. Cómo votaron los senadores de Neuquén, Río Negro y el resto de la Patagonia.

El proyecto, respaldado por el oficialismo y bloques aliados, obtuvo 43 votos a favor y 23 en contra —registrando un total posterior de 44 afirmativos tras una aclaración reglamentaria en el recinto—, topándose con el rechazo cerrado del bloque peronista en la Cámara alta.

El debate legislativo estuvo marcado por fuertes cruces entre el oficialismo y la oposición. Desde las bancas libertarias, el senador Bruno Olivera Lucero defendió la iniciativa al señalar que representa un cambio de paradigma para dejar de tratar al contribuyente como un sospechoso permanente. En la misma línea, la jefa de bloque oficialista, Patricia Bullrich, cuestionó duramente las restricciones cambiarias históricas de la Argentina, afirmando que el Estado funcionó durante años como «el enemigo del ahorro».

Por el contrario, los cuestionamientos más duros provinieron del interbloque peronista: el senador Jorge «Coqui» Capitanich criticó la ausencia de funcionarios nacionales de Economía y de ARCA durante las discusiones y advirtió que la norma amplía beneficios tributarios sin un mecanismo de seguimiento integral, mientras que el jefe de bancada José Mayans calificó la medida como un «blanqueo» a la medida de determinados funcionarios.

Entre las modificaciones introducidas en el Congreso a instancias de los bloques aliados, se destacó la cláusula que impide que funcionarios públicos con cargos en los últimos cinco años accedan a los efectos y beneficios de la Inocencia Fiscal, una restricción que generó intensos debates respecto al alcance de la normativa. Asimismo, la ley incorporó un alivio fiscal específico y reducciones automáticas de multas formales destinadas a pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), sucesiones indivisas y entidades sin fines de lucro.

Cómo votaron los senadores de Río Negro el nuevo régimen de Inocencia Fiscal

La representación rionegrina en la Cámara alta votó dividida ante el proyecto económico del Ejecutivo nacional.

Del lado del oficialismo libertario, el senador Enzo Paolo Fullone acompañó la iniciativa y votó de forma afirmativa.

En la vereda opuesta, los senadores pertenecientes al bloque peronista, Ana Inés Marks y Martín Ignacio Soria, rechazaron el proyecto.

Cómo votaron los senadores de Neuquén

En el caso de Neuquén, la provincia mostró un bloque unificado de respaldo total hacia la iniciativa económica del Gobierno nacional.

Los tres representantes neuquinos en la Cámara alta —Mario Pablo Cervi, Julieta Corroza y Nadia Judith Márquez— coincidieron en respaldar el proyecto y aportaron sus votos afirmativos para la sanción de la norma en el recinto.

Cómo votaron los senadores de Chubut el régimen de Inocencia Fiscal

La provincia de Chubut aportó una mayoría de avales al proyecto oficialista, reflejando una postura favorable a la flexibilización tributaria impulsada por la administración central.

Por un lado, las senadoras Edith Elizabeth Terenzi y Andrea Marcela Cristina votaron de manera afirmativa. En tanto, el legislador justicialista Carlos Alberto Linares optó por el rechazo y votó en contra de la iniciativa.

Cómo votaron los senadores de Santa Cruz el régimen de Inocencia Fiscal

La provincia patagónica de Santa Cruz registró un escenario mixto, con una mayoría que acompañó la postura del Ejecutivo y un voto disidente por parte del justicialismo.

Los senadores José María Carambia (Renovar Santa Cruz) y Natalia Elena Gadano (Movere Santa Cruz) votaron a favor de la ley de Inocencia Fiscal II, sumando respaldos clave desde la región patagónica para la sanción del proyecto.

Por su parte, la senadora nacional por el peronismo, Alicia Margarita Antonia Kirchner, votó en contra.

Así votaron los senadores de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

La representación fueguina también reflejó la polarización legislativa que caracterizó el debate en torno a los incentivos fiscales.

Los senadores oficialistas Agustín Coto —quien ratificó su voto afirmativo a viva voz en el recinto— y María Belén Monte de Oca aportaron sus votos a favor de la iniciativa impulsada por el Gobierno nacional.

En contrapartida, la postura contraria por parte de la provincia austral provino de la banca justicialista de la mano de la senadora Cándida Cristina López, quien votó en contra del proyecto.