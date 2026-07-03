Joaquín Gorlero Pizarro busca dar otro paso en Europa: el joven piloto de Neuquén vuelve a pista en Italia por el FIA Academy Trophy de Karting

Con apenas 13 años, Joaquín Gorlero Pizarro continúa escribiendo una historia que lo ubica entre las mayores promesas del automovilismo argentino. El piloto neuquino vuelve a competir este fin de semana en el Circuito Internazionale Napoli de Sarno, Italia, donde disputará la segunda fecha de la FIA Karting Academy Trophy 2026, el certamen que reúne a los mejores pilotos junior del mundo.



Representante oficial de la Argentina por designación de la Comisión Deportiva Automovilística (CDA) del Automóvil Club Argentino, Joaquín integra un selecto grupo de apenas 52 pilotos elegidos a nivel mundial para formar parte de una competencia única, organizada por la Federación Internacional del Automóvil (FIA), en la que todos corren bajo estrictas condiciones de igualdad técnica: chasis y motores sorteados, neumáticos controlados y limitaciones reglamentarias que ponen el talento por encima de cualquier ventaja mecánica.



Los mejores pilotos jóvenes del mundo estarán este fin de semana en Sarno, Italia.

El joven piloto neuquino llega a Italia luego de un debut alentador en Genk, Bélgica. Allí debió enfrentarse a pilotos europeos con amplio conocimiento del circuito y, tras un fin de semana complejo en las series clasificatorias, protagonizó una destacada remontada en la carrera Final para finalizar noveno y sumar 14 puntos. Ese resultado lo dejó 11° en la clasificación general del campeonato, una posición que refleja tanto el desafío de adaptarse a escenarios completamente nuevos como su capacidad para crecer en cada competencia.



“La verdad es que nos dejó lindas sensaciones el primer paso por Bélgica de la primera fecha de la Academy Trophy. Ahora ya estamos instalados en Sarno para disputar esta segunda fecha con muchas expectativas”, le cuenta Joaquín a Diario Río Negro, desde Italia.

Ahora, en Sarno, buscará transformar esa experiencia en un salto deportivo que le permita acercarse a los puestos de vanguardia antes de la definición del torneo, prevista para octubre en el circuito Leopard de Viterbo, también en Italia.



“Hoy (jueves) estuvo toda la entrega de chasis, motores… y al final del día tuvimos solamente una práctica, en la que nos ubicamos en el puesto décimo de nuestro grupo de 52 pilotos. Tenemos lindas sensaciones frente al fin de semana que se nos viene. Ritmo tenemos, ojalá podamos estar dentro del top 10 peleando la carrera”, afirma el joven piloto neuquino.

Respecto al programa del fin de semana, la actividad fuerte comenzará hoy en el circuito: “Tenemos dos prácticas más, la Qualy, y después ya para sábado y domingo nos quedan las carreras, que serán dos series el sábado, una más el domingo, antes de la final, cerca del mediodía”.

La presencia de Joaquín en Europa es el resultado de una trayectoria construida a base de títulos y rendimiento sostenido. Fue campeón argentino de Prokart en 2023; conquistó el AZK Nocturno Promocional y la IAME Series Argentina Cadete en 2024; y en 2025 se coronó en la Sudam Junior, consolidándose entre los mejores drivers del país.

Este año también dio un importante paso internacional al finalizar subcampeón del Florida Winter Tour de la ROK Cup USA, donde compitió frente a pilotos de mayor edad y experiencia, confirmando que puede ser protagonista en los escenarios más exigentes.

Fuera de las pistas, Joaquín cursa el primer año de la escuela secundaria en Centenario y combina las exigencias académicas con un intenso programa de entrenamiento físico y cognitivo, diseñado especialmente para el alto rendimiento en el automovilismo.

Con el talento, la disciplina y la experiencia acumulada en Bélgica, el neuquino afronta ahora un nuevo desafío europeo con un objetivo claro: seguir creciendo entre los mejores pilotos junior del planeta y llevar la bandera argentina cada vez más arriba.