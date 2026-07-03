Tortoriello se posiciona para ser el candidato a gobernador de La Libertad Avanza en Río Negro: «Soy una de las caras visibles»

A pocos días de formalizar su afiliación a La Libertad Avanza, el diputado nacional Aníbal Tortoriello volvió a dejar en claro que mantiene intacta su intención de llegar a la Gobernación de Río Negro. Si bien aclaró que la decisión final dependerá de la conducción partidaria, confirmó que será uno de los dirigentes que pondrá su nombre a consideración para encabezar la propuesta libertaria en 2027 en la provincia.

En una entrevista exclusiva con Diario RÍO NEGRO, el exintendente de Cipolletti analizó el escenario de cara a 2027, habló del crecimiento que observa en La Libertad Avanza en la provincia, descartó posibles alianzas con otras fuerzas y sostuvo que ya trabajan en propuestas para una eventual gestión provincial.

También aseguró que la irrupción del espacio libertario modificó el mapa político rionegrino y consideró que hoy existen tres fuerzas con posibilidades reales de disputar la Gobernación.

«No veo una perspectiva de armar alianzas»: cómo imagina Tortoriello la disputa electoral de 2027 en Río Negro

Para el diputado libertario, Aníbal Tortoriello, el partido logró consolidar una estructura en la provincia que le permitirá competir sin necesidad de conformar frentes electorales.

Pregunta: ¿Cómo imagina el escenario político de Río Negro rumbo a las elecciones de 2027?

Respuesta: «Hoy el escenario está bastante claro. Tenemos al peronismo, que mantiene un electorado propio; a Juntos Somos Río Negro, que hace prácticamente 15 años gobierna la provincia; y a La Libertad Avanza. Entiendo que esas son las tres principales fuerzas que van a competir por la Gobernación«.

P: ¿Hay margen para alianzas con otros partidos?

R: «Entiendo que La Libertad Avanza tiene su peso propio. No veo una perspectiva de armar alianzas. No es el caso de Río Negro».

El diputado sostuvo que el crecimiento del espacio libertario durante los últimos años le permitió ganar presencia en distintos puntos de la provincia y destacó el perfil de quienes se fueron incorporando. «Lo importante para destacar es que La Libertad Avanza ha tenido un crecimiento en simpatizantes, en afiliados y en equipos de gente que se fue conformando en toda la provincia. La gran mayoría son personas que nunca habían estado en política y se animaron a participar gracias a este movimiento», afirmó Tortoriello.

Incluso, consideró que ese escenario deja poco margen para acuerdos con espacios tradicionales como la UCR, al entender que el electorado provincial ya identifica con claridad a las fuerzas que competirán por el Gobierno.

«Ofrezco mi figura para ser candidato»: confirmó que buscará competir por la Gobernación si así lo define el partido

Más allá de aclarar que la candidatura será definida por la conducción de La Libertad Avanza, Tortoriello no ocultó cuál es su objetivo político. Aseguró pondrá su nombre para encabezar la fórmula a gobernador y afirmó que el trabajo que viene realizando desde hace años tiene como horizonte llegar al Ejecutivo provincial.

P: ¿Va a ser candidato a gobernador por La Libertad Avanza?

R: «Desde ya que yo ofrezco mi figura para ser candidato. Entiendo que, llegado el momento, se elegirá al mejor postulante posible, la persona más preparada que pueda tener La Libertad Avanza para representar esa candidatura. Soy uno de los que se ofrece y, por supuesto, mi proyecto personal es administrar la provincia de Río Negro«.

Ese trabajo, agregó, no se limita al armado político. Contó que desde la última campaña continúan «analizando la realidad de la provincia, formando diagnósticos y elaborando programas de gobierno» para llegar preparados ante una eventual gestión. «Si nos toca gobernar, vamos a llegar con un programa para aplicar desde el minuto uno», aseguró.

Aunque evitó adelantar cuáles serán los principales ejes que impulsará La Libertad Avanza en la campaña, explicó que esa discusión se dará cuando el partido defina su estrategia electoral. Sin embargo, remarcó que la elaboración de un programa de gobierno ya está en marcha y avanza en paralelo al crecimiento del espacio en la provincia.

P: ¿Qué lugar cree que ocupa hoy dentro de La Libertad Avanza en Río Negro?

R: «Entiendo que tengo un rol muy importante porque necesitamos figuras que ya tenemos experiencia en la función pública. En mi caso, fui candidato a diputado, candidato a gobernador y hoy nuevamente diputado nacional. Muchos rionegrinos ya me conocen y hoy soy una de las caras visibles de La Libertad Avanza en la provincia. Yo soy la cara visible de cientos y diría miles de personas que estamos trabajando para construir un proyecto provincial y proyectos locales en cada municipio«.

Tortoriello ratificó que Creo Río Negro seguirá vigente como aliado de La Libertad Avanza

Por otro lado, Tortoriello se refirió al futuro de Creo Río Negro, el partido que fundó tras su salida del PRO, y descartó que su reciente afiliación a La Libertad Avanza implique la desaparición de esa fuerza política. Explicó que la herramienta partidaria seguirá vigente y que continuará acompañando el proyecto libertario en la provincia.

El diputado recordó que Creo Río Negro ya integró la alianza con La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de 2025 y sostuvo que esa experiencia marcó el camino de trabajo conjunto entre ambos espacios. «Es una herramienta que va a estar plenamente a disposición de La Libertad Avanza y de las alianzas con partidos con los que tenemos una coincidencia total en la forma de hacer política pública», afirmó.

Además, destacó el esfuerzo que demandó la conformación del partido y remarcó que seguirá disponible para futuros procesos electorales. «Nos costó mucho esfuerzo llevar adelante Creo Río Negro y ponerlo en condiciones de participar de elecciones nacionales, provinciales y municipales. La idea es que siga siendo una herramienta para hacer alianzas si La Libertad Avanza así lo requiere», sostuvo.