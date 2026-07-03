Necrológicas de hoy, viernes 3 de julio de 2026

GIL DE BIANCO, ALECIA Falleció en Neuquén el día 1 de Julio a la edad de 87 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociada y comunica que sus restos fueron inhumados a las 17:00hs. en el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF.

LOPEZ RAMOS, CECILIA VERONICA Falleció en Neuquén el día 1 de Julio a la edad de 51 años. CALF participa con dolor su deceso y comunica que sus restos, velados en calle Bahia Blanca 546, fueron inhumados a las 18:00hs. en el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF.

PARRA OVALLE, MAGALI Falleció en Neuquén el día 30 de Junio a la edad de 45 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociada y comunica que sus restos fueron inhumados a las 16:00hs. en el Cementerio Progreso de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF.

CHANDIA, CARMELA Falleció en Neuquén el día 29 de Junio a la edad de 78 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociada y comunica que sus restos, fueron inhumados a las 11:00hs. en el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF.

PEDRO, Daniel Ernesto 03/07/2006-03/07/2026Dany: A 20 años de tu partida, el tiempo no ha logrado apagar tu recuerdo. Vivís en nuestros corazones con el mismo cariño de siempre. Hermanos por elección, amigos para toda la vida.Marcelo y Luis.

FLORES, MIRIAM SUSANA La municipalidad de Mainque participa su fallecimiento y acompanña a su hijo Cristian Ali Flores y demás familiares, rogando al Altísimo les dé consuelo

INOSTROZA MOLINA, MANUEL SEGUNDO Falleció en Neuquén el día 30 de Junio a la edad de 76 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociado y comunica que sus restos serán inhumados a las 09:00 hs. en el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF.

CARBALLO, HUGO ARGENTINO Falleció en Neuquén el día 29 de Junio a la edad de 78 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociado y comunica que sus restos, fueron inhumados a las 11:00hs. en el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF.

CANTATORE DE OLIVA, TERESA Falleció en Neuquén el 1 de Julio del 2026a los 67 años de edad.AT Publicidad y su titular Abraham Tohméy familia hacen llegar sus sentimientos de solidaridad en el dolor, y abrazan con profundo sentimiento a Oscar Oliva y su familia.

Lumelli, Oscar Orlando (Pochi) Hoy 3 de julio cumplirías 84 años, mi amor, y aunque ya no estés físicamente a mi lado nuestro, vínculo sigue intacto y te sigo amando como el primer día. Brilla en el cielo, que yo te veré desde la tierra. Con todo mi amor, Tu esposa Noemi.

NEFF FUENTES, LEOPOLDO SEGUNDO Falleció en Neuquén el día 1 de Julio a la edad de 85 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociado y comunica que sus restos, fueron inhumados a las 9:00hs. En el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF.