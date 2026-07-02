Franco Colapinto palpitó el GP de Silverstone: «Es una pista que siempre disfruto»
Tras un difícil fin de semana en Austria, el argentino tendrá revancha en el mítico circuito británico, donde tiene grandes antecedentes. Mirá acá todo lo que dijo".
Franco Colapinto saldrá nuevamente a la pista este fin de semana en el Gran Premio de Silverstone. Tras las dificultades que se presentaron para Alpine en Austria y el 15° puesto en la carrera, el argentino tendrá revancha en el mítico circuito británico.
Este jueves, el pilarense habló con la prensa y repasó lo hecho en Spielberg: «No ha sido un fin de semana fácil para nosotros y creo que entendemos el porqué. Ojalá entendamos cómo solucionarlo rápidamente».
Además, detalló que desde el principio notó las dificultades que tendría en Austria: «Entendemos las limitaciones que tuvimos de repente. El balance se volvió un poco más difícil de corregir porque en baja velocidad tenemos una cosa y en alta velocidad tenemos otra».
El argentino remarcó que la última actualización no ayudó a mejorar el desempeño: «Me retrasé un poco a donde no me sentía cómodo con el auto y a los problemas que tenía. Es complicado con la configuración arreglar una cosa sin comprometer la otra».
Pero pasó página y se enfocó en lo próximo: «Ojalá Silverstone no sea una limitación tan grande como lo fue Austria. Creo que con menos calor y estando al nivel del mar va a ser bueno».
Por último, se refirió a sus buenos antecedentes en Silverstone en las categorías teloneras de la Fórmula 1: «Es una pista que siempre he disfrutado. Es donde comencé mi viaje en la F1. Es un lindo recuerdo de tener y siempre es agradable volver a esta pista. Aquí tengo muy lindos recuerdos en la F2 y F3″.
Franco buscará ser protagonista en la novena fecha de la temporada, que tendrá gran acción en pista: habrá solo una práctica libre y carrera Sprint el sábado, además de la carrera tradicional del domingo.
Horarios del Gran Premio de Silverstone
Viernes
- Práctica libre: 8:30 hs.
- Sprint Qualy: 12:30 hs.
Sábado
- Sprint Race: 8:00 hs.
- Clasificación: 12:00 hs.
Domingo
- Carrera (52 vueltas): 11:00 hs.
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