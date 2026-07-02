Franco Colapinto palpitó el GP de Silverstone: «Es una pista que siempre disfruto»

Franco Colapinto saldrá nuevamente a la pista este fin de semana en el Gran Premio de Silverstone. Tras las dificultades que se presentaron para Alpine en Austria y el 15° puesto en la carrera, el argentino tendrá revancha en el mítico circuito británico.

Este jueves, el pilarense habló con la prensa y repasó lo hecho en Spielberg: «No ha sido un fin de semana fácil para nosotros y creo que entendemos el porqué. Ojalá entendamos cómo solucionarlo rápidamente».

Además, detalló que desde el principio notó las dificultades que tendría en Austria: «Entendemos las limitaciones que tuvimos de repente. El balance se volvió un poco más difícil de corregir porque en baja velocidad tenemos una cosa y en alta velocidad tenemos otra».

El argentino buscará estar en zona de puntos en el suelo británico.

El argentino remarcó que la última actualización no ayudó a mejorar el desempeño: «Me retrasé un poco a donde no me sentía cómodo con el auto y a los problemas que tenía. Es complicado con la configuración arreglar una cosa sin comprometer la otra».

Pero pasó página y se enfocó en lo próximo: «Ojalá Silverstone no sea una limitación tan grande como lo fue Austria. Creo que con menos calor y estando al nivel del mar va a ser bueno».

Por último, se refirió a sus buenos antecedentes en Silverstone en las categorías teloneras de la Fórmula 1: «Es una pista que siempre he disfrutado. Es donde comencé mi viaje en la F1. Es un lindo recuerdo de tener y siempre es agradable volver a esta pista. Aquí tengo muy lindos recuerdos en la F2 y F3″.

Franco buscará ser protagonista en la novena fecha de la temporada, que tendrá gran acción en pista: habrá solo una práctica libre y carrera Sprint el sábado, además de la carrera tradicional del domingo.

Horarios del Gran Premio de Silverstone

Viernes

Práctica libre: 8:30 hs.

Sprint Qualy: 12:30 hs.

Sábado

Sprint Race: 8:00 hs.

Clasificación: 12:00 hs.

Domingo