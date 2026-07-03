Rige una alerta por frío polar en Neuquén y Río Negro: ¿qué pasa con la nieve en la cordillera y el viento en el Alto Valle?
El Servicio Meteorológico Nacional largó una advertencia por las bajas temperaturas que se registrarán en el norte de la Patagonia. Al mismo tiempo detalló cuáles serán las condiciones en la zonas que, por ahora, son las más frías. Mirá el detalle del pronóstico del tiempo para este 3 de julio.
El nivel de temperatura cayó notablemente en la Patagonia con el inicio del invierno 2026. En la región cordillerana de Neuquén y Río Negro, la nieve ya hizo de las suyas y de a poco el manto blanco empezó a cubrir las distintas ciudades.
Por su parte, el Alto Valle quedó marcada por condiciones que combinan desde viento a fuertes heladas durante la madrugada, situación por la cual las calles amanecen con hielo y temperaturas por debajo de los 0°C. A continuación te contamos el detalle del pronóstico del tiempo para la cordillera y el Alto Valle.
El pronóstico del tiempo para el Alto Valle
En la región del Alto Valle la temperatura, en términos generales, alcanzará una máxima de 8°C y la mínima rondará entre -2°C. El factor determinante será el viento helado que alcanzará ráfagas de hasta 50 km/h.
En ciudades como Roca y Neuquén, las condiciones serán las siguientes:
Roca (Río Negro)
- Temperaturas: Máxima de 8°C | Mínima de -2°C.
- Mañana: Temperatura de -2°C, vientos de 23 – 31 km/h con dirección predominante hacia el Sur. Probabilidad de precipitación del 0% con ráfagas de 42 – 50 km/h.
- Tarde: Temperatura de 8°C, vientos de 13 – 22 km/h hacia el Sur. Probabilidad de precipitación del 0% con ráfagas de 42 – 50 km/h.
- Noche: Temperatura de 5°C, vientos de 13 – 22 km/h hacia el Sur. Probabilidad de precipitación del 0% y sin ráfagas registradas.
Neuquén (Confluencia, Neuquén)
- Temperaturas: Máxima de 8°C | Mínima de -2°C.
- Mañana: Temperatura de -2°C, vientos de 23 – 31 km/h hacia el Sur. Probabilidad de precipitación del 0% con ráfagas de 42 – 50 km/h.
- Tarde: Temperatura de 8°C, vientos de 13 – 22 km/h hacia el Sur. Probabilidad de precipitación del 0% con ráfagas de 42 – 50 km/h.
- Noche: Temperatura de 4°C, vientos de 13 – 22 km/h hacia el Sudoeste. Probabilidad de precipitación del 0% y sin ráfagas.
En la cordillera el frío será mucho más intenso. La máxima en esta región será de 2°C y la mínima rondará por los -3°C. El viento, en esta jornada, será mucho más leve y según el pronóstico, no se prevén nevadas aunque no se descarta su presencia en zonas más altas.
Mirá cuáles serán las condiciones en ciudades como Villa La Angostura y Bariloche:
Villa La Angostura (Los Lagos, Neuquén)
- Temperaturas: Máxima de 2°C | Mínima de -3°C.
- Mañana: Temperatura de -3°C, vientos de 7 – 12 km/h hacia el Oeste. Probabilidad de precipitación del 0% y sin ráfagas registradas.
- Tarde: Temperatura de 2°C, vientos de 7 – 12 km/h hacia el Este. Probabilidad de precipitación del 0% y sin ráfagas.
- Noche: Temperatura de -1°C, vientos de 7 – 12 km/h hacia el Sudoeste . Probabilidad de precipitación del 0% y sin ráfagas.
San Carlos de Bariloche (Río Negro)
- Temperaturas: Máxima de 2°C | Mínima de -3°C.
- Mañana: Temperatura de -3°C, vientos de 7 – 12 km/h hacia el Oeste. Probabilidad de precipitación del 0% y sin ráfagas.
- Tarde: Temperatura de 2°C, vientos de 7 – 12 km/h hacia el Este. Probabilidad de precipitación del 0% y sin ráfagas.
- Noche: Temperatura de -1°C, vientos de 7 – 12 km/h hacia el Sudoeste . Probabilidad de precipitación del 0% y sin ráfagas.
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