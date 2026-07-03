Rige una alerta por frío polar en Neuquén y Río Negro: ¿qué pasa con la nieve en la cordillera y el viento en el Alto Valle?

El nivel de temperatura cayó notablemente en la Patagonia con el inicio del invierno 2026. En la región cordillerana de Neuquén y Río Negro, la nieve ya hizo de las suyas y de a poco el manto blanco empezó a cubrir las distintas ciudades.

Por su parte, el Alto Valle quedó marcada por condiciones que combinan desde viento a fuertes heladas durante la madrugada, situación por la cual las calles amanecen con hielo y temperaturas por debajo de los 0°C. A continuación te contamos el detalle del pronóstico del tiempo para la cordillera y el Alto Valle.

El pronóstico del tiempo para el Alto Valle

En la región del Alto Valle la temperatura, en términos generales, alcanzará una máxima de 8°C y la mínima rondará entre -2°C. El factor determinante será el viento helado que alcanzará ráfagas de hasta 50 km/h.

En ciudades como Roca y Neuquén, las condiciones serán las siguientes:

Roca (Río Negro)

Temperaturas: Máxima de 8°C | Mínima de -2°C.

Máxima de 8°C | Mínima de -2°C. Mañana: Temperatura de -2°C, vientos de 23 – 31 km/h con dirección predominante hacia el Sur. Probabilidad de precipitación del 0% con ráfagas de 42 – 50 km/h.

Temperatura de -2°C, vientos de 23 – 31 km/h con dirección predominante hacia el Sur. Probabilidad de precipitación del 0% con ráfagas de 42 – 50 km/h. Tarde: Temperatura de 8°C, vientos de 13 – 22 km/h hacia el Sur. Probabilidad de precipitación del 0% con ráfagas de 42 – 50 km/h.

Temperatura de 8°C, vientos de 13 – 22 km/h hacia el Sur. Probabilidad de precipitación del 0% con ráfagas de 42 – 50 km/h. Noche: Temperatura de 5°C, vientos de 13 – 22 km/h hacia el Sur. Probabilidad de precipitación del 0% y sin ráfagas registradas.

Neuquén (Confluencia, Neuquén)

Temperaturas: Máxima de 8°C | Mínima de -2°C.

Máxima de 8°C | Mínima de -2°C. Mañana: Temperatura de -2°C, vientos de 23 – 31 km/h hacia el Sur. Probabilidad de precipitación del 0% con ráfagas de 42 – 50 km/h.

Temperatura de -2°C, vientos de 23 – 31 km/h hacia el Sur. Probabilidad de precipitación del 0% con ráfagas de 42 – 50 km/h. Tarde: Temperatura de 8°C, vientos de 13 – 22 km/h hacia el Sur. Probabilidad de precipitación del 0% con ráfagas de 42 – 50 km/h.

Temperatura de 8°C, vientos de 13 – 22 km/h hacia el Sur. Probabilidad de precipitación del 0% con ráfagas de 42 – 50 km/h. Noche: Temperatura de 4°C, vientos de 13 – 22 km/h hacia el Sudoeste. Probabilidad de precipitación del 0% y sin ráfagas.

En la cordillera el frío será mucho más intenso. La máxima en esta región será de 2°C y la mínima rondará por los -3°C. El viento, en esta jornada, será mucho más leve y según el pronóstico, no se prevén nevadas aunque no se descarta su presencia en zonas más altas.

Mirá cuáles serán las condiciones en ciudades como Villa La Angostura y Bariloche:

Villa La Angostura (Los Lagos, Neuquén)

Temperaturas: Máxima de 2°C | Mínima de -3°C.

Máxima de 2°C | Mínima de -3°C. Mañana: Temperatura de -3°C, vientos de 7 – 12 km/h hacia el Oeste. Probabilidad de precipitación del 0% y sin ráfagas registradas.

Temperatura de -3°C, vientos de 7 – 12 km/h hacia el Oeste. Probabilidad de precipitación del 0% y sin ráfagas registradas. Tarde: Temperatura de 2°C, vientos de 7 – 12 km/h hacia el Este. Probabilidad de precipitación del 0% y sin ráfagas.

Temperatura de 2°C, vientos de 7 – 12 km/h hacia el Este. Probabilidad de precipitación del 0% y sin ráfagas. Noche: Temperatura de -1°C, vientos de 7 – 12 km/h hacia el Sudoeste . Probabilidad de precipitación del 0% y sin ráfagas.

San Carlos de Bariloche (Río Negro)