El piloto rionegrino Joaquín Ochoa no tuvo un fin de semana feliz en el Autódromo de Río Cuarto, donde días atrás se desarrolló la penúltima fecha de la temporada 2026 del Turismo Carretera.

El viedmense, que conduce un Toyota Camry del Azar Motorsport, anduvo a los chispazos desde el sábado con el chaqueño Augusto Carinelli (Ford Mustang), lo que derivó en una fuerte discusión en boxes y la posterior citación por parte de la Comisión Asesora y Fiscalizadora (CAF) de la ACTC a declarar por lo ocurrido. Ello tendrá lugar el próximo martes.

Como se apuntó, el conflicto arrancó durante la prueba clasificatoria del sábado, cuando ambos pilotos tuvieron un incidente en pista que terminó con el auto del rionegrino dañado y fuera de pista.

La situación generó el enojo de Joaco, el mayor de los hermanos Ochoa, que se bajó de su Camry y le hizo gestos a Carinelli ante su paso posterior por ese sector del circuito. Como consecuencia de eso, los comisarios deportivos penalizaron al chaqueño y le retiraron el tiempo del sábado.

Joaco Ochoa, a un costado de la pista y con toda la bronca tras el toque del sábado con Carinelli.

Pero la cosa no terminó ahí. Ya el domingo, ambos pilotos se reencontraron en la tercera y última serie, protagonizando otro suceso controversial luego de transitar bajo banderas amarillas. De inmediato, el rionegrino se acercó al box del chaqueño y descargó toda su bronca.

La discusión subió de tono, debiendo intervenir mecánicos y familiares de ambos bandos. Hasta el propio Omar “Gurí” Martínez, responsable del equipo de Carinelli, intentó calmar las aguas.

En medio de la discusión, Carinelli le advirtió que debía ser más prudente y lanzó una fuerte frase: «Te vas a matar y vas a matar a uno, tenés que ser más prudente”. Y prosiguió, hablándole a la mamá de Ochoa: “Señora, en Posadas le salvé la vida a su hijo.«

Antes de abandonar el sector, Ochoa, que cerró su actuación en Río Cuarto en el 35° puesto de la final, no se quedó atrás y le respondió: «Vos no podés correr más, chabón. Dejate de joder. Hoy no tuvo ni la dignidad de dejarme doblar«.