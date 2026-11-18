Un joven de El Bolsón que acumuló varios delitos contra la propiedad a lo largo los últimos dos años admitió su responsabilidad en esos hechos y fue condenado en juicio abreviado a tres años de prisión en suspenso, con la obligación de cumplir de manera estricta un tratamiento contra las adicciones y la advertencia de que si lo abandona perderá el beneficio de la pena condicional.

Los detalles del caso dejaron en evidencia que el raid delictivo que le imputaron a Lucas García no se podía escindir de sus problemas con el consumo de alcohol y otras sustancias. En el juicio fueron citados testimonios de agentes de salud pública y operadores de programas municipales sobre “los abordajes terapéuticos que no sostuvo en el tiempo”.

Luego de evaluar la situación y escuchar la propuesta presentada por la fiscalía, el juez Martín Arroyo encontró cumplidas las condiciones para el acuerdo en juicio abreviado y condenó a García a tres años de prisión de ejecución condicional -dada su falta de antecedentes- y con la obligación de cumplir pautas adicionales.

Entre estas últimas enumeró la fijación de domicilio, la prohibición de que García se acerque o mantenga con las víctimas de los robos, la abstención de consumir drogas y alcohol mientras dure la condena y la obligación de someterse a una terapia para sus adicciones, a riesgo de perder beneficios.

También consta en la sentencia que el condenado aceptó fijar residencia en el campo de sus abuelos, a fin de “modificar su entorno”. La defensora oficial Blanca Alderete prestó conformidad con las caracteristicas del acuerdo y sostuvo que era “la mejor solución”. El fallo dispone en uno de sus puntos que se hará saber a las víctimas el derecho que les asiste a seguir y controlar el cumplimiento de la pena.

Una secuencia de hurtos y robos, con varios damnificados

Según la reconstrucción expuesta por la fiscalía, quedó probado que García cometió en septiembre de 2024 junto a otros tres sujetos un robo en una vivienda de El Bolsón, donde rompieron una puerta y se apdoeraron de un televisor, una estufa, un equipo de música, ropa, vajilla y otros objetos, pero no llegaron a huir porque fueron sorprendidos “in fraganti”por la policía. El hechoque quedó calificado como robo “en tentativa”.

Luego, en mayo de 2025 participó del hurto de un auto en la vía pública, que había quedado con las llaves puestas. En julio del mismo año intentó robar una moto estacionada en la vereda y fue inteceptado por la policía. Y hace un par de meses, el pasado 9 de septiembre, ingresó en una vivienda que estaba con la puerta abierta y se aprestaba a huir con una heladera, herramientas, una anafe y otros elementos, pero también la policía frustró ese hurto cuando llegó al lugar alertada por un llamado anónimo.

El imputado reconoció su responsabilidad en los cuatro hechos y aceptó la pena convenida, luego de que le informaran sobre la alternativa de guardar silencio y esperar un juicio oral. El juez Arroyo advirtió que esa aceptación no era suficiente y se complementaba con la evidencia reunida de manera independiente, que fue expuesta por el fiscal del caso en el juicio abreviado.

El magistrado homologó el acuerdo, dijo que la pena de tres años en suspenso se ajustaba a los delitos descriptos y subrayó que quedaba subordinada al cumplimiento de pautas, con la puntualizacion de que el tratamiento de adicciones “no es una recomendación, sino una condición priorizada por las partes”, de la cual dependerá la vigencia del acuerdo.