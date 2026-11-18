El Tribunal Oral Federal de Neuquén condenó este martes 17 de noviembre de 2026 al exsoldado Braian Abel Jara, de 28 años, a la pena de un año y seis meses de prisión de ejecución condicional, tres años de inhabilitación absoluta y dos años de reglas de conducta por falso testimonio en la causa por el crimen del solado Pablo Córdoba en Zapala.

La sentencia se dictó en la Sala de Audiencias N° 1 del Poder Judicial neuquino, donde el juez unipersonal Pablo Antonio Matkovic homologó el acuerdo de juicio abreviado presentado por el fiscal subrogante Juan Manuel García Barrese —junto a la auxiliar fiscal Silvina Bottinelli— y el defensor oficial Pablo Repetto, con el aval de la querella representada por el defensor público de víctimas Pedro Pugliese en nombre de Natalia Uribe y Daiana Córdoba.

La condena recayó sobre la declaración testimonial bajo juramento que Jara prestó el 30 de junio de 2023 ante el Juzgado Federal de Zapala, en el marco de la causa por el homicidio del soldado voluntario Pablo Jesús Córdoba. El crimen ocurrió la madrugada del 1 de junio de 2023 en el Grupo de Artillería 16 de Zapala —el mismo cuartel donde en marzo de 1994 asesinaron a Omar Carrasco—, mientras Córdoba cumplía una guardia que no le correspondía y recibió dos disparos en distintos sectores de la cabeza.

En aquella declaración inicial, su excompañero ocultó que había filmado el hallazgo de la víctima agonizante y aseguró de manera falsa que el joven no llevaba puesto el chaleco táctico.

Durante la audiencia en Zapala, Jara aceptó hablar frente al tribunal y los familiares, admitió haberse contradicho bajo juramento, pidió disculpas públicas y denunció que abogados enviados desde la ciudad de Córdoba lo interrogaron varias veces dentro del Ejército antes de su declaración judicial, además de señalar que el exjuez federal Hugo Horacio Greca y el fiscal Silva le insistieron para que ingresara como testigo protegido.

Asimismo, Natalia Uribe mantuvo un duro cara a cara con el imputado, a quien acusó de haberse burlado de ella en las calles de Zapala y reclamó que diga todo lo que sabe sobre el asesinato de su hijo.

El fallo quedó firme en el acto tras la renuncia de todas las partes a los plazos de apelación, aunque el juez Matkovic dejó en claro que la resolución no sustituye ni clausura la investigación principal por el homicidio.

Las dos mentiras acreditadas de Jara en el caso Córdoba

La acusación fiscal y la sentencia dieron por probados dos hechos concretos de falso testimonio cometidos por Jara el 30 de junio de 2023 bajo juramento. El primero se vinculó con el registro audiovisual que el exsoldado grabó instantes después de escucharse los disparos en la Guarnición Ejército Zapala y que luego compartió con compañeros de la unidad, antes de borrarlo de su teléfono y alegar que el aparato se le había perdido o se lo habían robado.

«El señor Jara, al ser consultado acerca de si alguien había tomado fotografías o filmado las secuencias del hallazgo, respondió que no y afirmó que él solamente había encontrado a la víctima y permaneció allí unos diez segundos. Sin embargo, esas manifestaciones no se correspondían con la realidad, ya que Jara había registrado audiovisualmente el momento del hallazgo y había compartido ese material con otras personas«, expuso el fiscal Juan Manuel García Barrese.

La existencia y circulación de la grabación quedaron acreditadas mediante las declaraciones testimoniales de Gustavo Eli y Sandra Sepúlveda, quienes confirmaron haber recibido ese video de manos de Jara. El fiscal precisó además que, conforme a una resolución de la Cámara Federal de General Roca de marzo pasado, la negativa inicial sobre la filmación y el envío posterior del archivo configuraron un único suceso delictivo.

El segundo hecho de falso testimonio se centró en la indumentaria que llevaba Córdoba al ser encontrado en su puesto de guardia. «La versión falsa se constituyó ya que Jara manifestó durante su declaración testimonial que había visto a Córdoba sin el chaleco y sostuvo que recordaba esa circunstancia. Sin embargo, esa afirmación también resultó contraria a la verdad, ya que la víctima tenía colocado el chaleco táctico al momento de ser encontrada», detalló García Barrese.

Esa falsedad quedó desmentida por los testimonios de Yanina Esther Rañil y Joaquín Antonio Cufré, quienes intervinieron en los primeros auxilios y explicaron que debieron quitarle esa prenda para asistirlo y trasladarlo, y por el informe técnico N° 364/2023 de la División Criminalística y Medicina Legal de Zapala, que detectó un patrón de vacío en la campera compatible con la superposición del chaleco porta elementos.

En su alegato, el representante del Ministerio Público Fiscal remarcó la gravedad institucional de ocultar datos en una investigación de esta naturaleza: «La obligación de declarar veraz constituye una condición esencial para el funcionamiento de la administración de justicia. Y en este caso, como dije, las falsedades recayeron sobre aspectos relevantes para reconstruir las circunstancias del hallazgo de una persona fallecida en el marco de una investigación penal».

Al dictar sentencia, el juez Matkovic coincidió con ese análisis y concluyó: «Los elementos permiten arribar objetivamente a que el señor Jara al momento de prestar declaración tenía conocimiento efectivo de esas circunstancias y mintió deliberadamente«.

La confesión y el pedido de disculpas de Jara, y su denuncia sobre interrogatorios militares

En una instancia poco habitual en los juicios abreviados —pero acordada previamente entre el defensor oficial Pablo Repetto y la querella—, Jara aceptó declarar ante el tribunal y la familia de la víctima.

Al recibir la palabra para dirigirse al tribunal y a los familiares de Córdoba, el exsoldado reconoció su responsabilidad penal por haber mentido bajo juramento y pidió disculpas, aunque no precisó qué destino le dio al archivo original ni mencionó órdenes para eliminarlo. «A la familia de Córdoba quiero pedirle disculpas. Acepté el juicio abreviado porque cuando declaré como testigo me contradije. Me hago responsable de eso», afirmó Jara.

Luego, atribuyó su conducta al impacto emocional de aquella madrugada en el cuartel y denunció presiones previas en el ámbito castrense y judicial antes de prestar declaración testimonial.

«No lo digo para justificarme, pero lo que viví esa madrugada me dejó en shock. En esos días estuve muy nervioso y con mucho estrés por todo lo que se decía y por todo lo que rodeaba a la muerte de un compañero», sostuvo. En ese tramo de su relato, apuntó directamente contra la intervención de letrados militares y de los funcionarios que instruyeron el inicio de la causa: «Me interrogaron varias veces en el Ejército abogados venidos de la ciudad de Córdoba. Asimismo, el juez Greca y el fiscal Silva me instaron a que acepte ser testigo protegido, lo que yo no acepté. En ese estado fue que declaré».

El exsoldado negó haber buscado proteger a los responsables del crimen y volvió a disculparse con los allegados de su excompañero. «Nunca tuve la intención de entorpecer la investigación ni de encubrir a nadie y mucho menos hacerle algún daño a la familia de Pablo en la búsqueda de la verdad», aseguró, y agregó: «Sé que, aunque no lo haya buscado, mis declaraciones causaron dolor, que hicieron más dificultoso el duelo. Por todo ello le pido mi más sincera disculpa».

El duro cara a cara de Jara con la mamá de Pablo Córdoba

Amparada en el derecho de la víctima a ser oída, Natalia Uribe solicitó hablar ante el tribunal y dirigirse directamente al condenado, posibilidad que Jara aceptó en la sala. En el inicio de su intervención, la madre de Pablo Córdoba agradeció el trato recibido por el tribunal actual y contrastó esa instancia con el inicio de la causa en Zapala: «Para nuestra familia es muy importante ser escuchados, reconocidos y ser valorados. Ser reconocidos como víctimas, como lo que somos. Como dijo mi abogado, en principio fui muy maltratada y humillada por el juez Hugo Horacio Greca«.

Tras aclarar que hablaba en representación de su hija mayor, Daiana, de sus padres y de toda la familia, Uribe sostuvo que las mentiras del exsoldado dañaron la investigación desde el primer día: «Creo que las acciones de Jara perjudicaron la investigación, la búsqueda de la verdad. En ese sentido considero que él tiene que tener una pena, porque es una persona adulta, tomó decisiones y las decisiones tienen consecuencias».

Luego giró hacia Jara y lo interpeló de frente: «Me gustaría hablarle directamente a usted, Jara. Decirle que muchas veces he pensado en usted, y no puedo entender cómo usted, siendo un adolescente como mi hijo, nunca pudo ponerse en el lugar de mi hijo. Usted no pensó en nada de lo que estaba haciendo. No puedo entender que no pensara en sus padres, no pensara en su familia, en sus hijos. No puedo entender tampoco que no haya podido ponerse a pensar que esos dos tiros podrían haber sido para usted o para cualquiera de otro de los chicos que eran compañeros suyos, eran camaradas suyos«.

En uno de los pasajes más tensos de la audiencia, Uribe denunció las actitudes hostiles que padeció en la vía pública cada vez que se cruzaba con el exsoldado en Zapala. «Quiero decirle también que su actitud en la calle, cuando nos cruzábamos, provocaron mucho daño a mi familia. Llegó un punto que yo decidí quedarme en mi casa para no cruzarlo y ver las burlas que usted manifestaba delante mío. El daño psicológico que nos provocó sus actitudes son irreparables, tanto como sus mentiras», le reprochó.

Acto seguido, cuestionó el alcance limitado de la acusación y responsabilizó al exmagistrado subrogante: «Hoy estamos acá juzgando a Jara por un falso testimonio, pero usted y yo sabemos que no es el mayor de los delitos que usted cometió. Tiene el beneficio de ser juzgado solo por el menor de los delitos que usted cometió gracias a la inoperancia del juez Hugo Horacio Greca«.

Si bien aclaró que la querella no se oponía al acuerdo abreviado, expresó su disconformidad con el carácter condicional de la pena: «Quiero decir también que no me voy a oponer a la pena a la que han llegado al acuerdo la defensa y el fiscal, pero quiero que sepan que para nosotros es poco. Hubiésemos pretendido que le den una pena y que usted pase parte de esa pena dentro de la cárcel«. Con la voz quebrada, le exigió que diga todo lo que sabe sobre el homicidio: «Espero que las disculpas que usted pidió sean sinceras. De igual manera deseo de todo corazón que usted nunca se pueda olvidar de lo que usted vio, que nunca se pueda olvidar de la agonía de mi hijo, de la sangre de mi hijo. Espero que su conciencia no lo deje tranquilo. Y le voy a decir algo que yo tengo la sensación: usted sabe más que eso. Y si es así, espero que algún día pueda decirlo, porque cualquier otra cosa que usted sepa puede ayudarnos en la causa principal, el asesinato de mi hijo».

Tras rechazar un cuarto intermedio ofrecido por el juez Matkovic ante su emoción, Uribe reivindicó la memoria de su hijo y cerró con un último mensaje dirigido a Jara. «Quiero decirles que Pablo no se merecía lo que le hicieron», y concluyó: «Quiero que sepan que yo estoy muy orgullosa de haber sido la mamá de Pablo. Y dudo, Jara, que sus padres puedan decir lo mismo. Dudo también que algún día sus hijos puedan decir lo mismo. Estoy orgullosa de haber sido la mamá de Pablo, a pesar de las circunstancias en la que me lo arrebataron. Voy a seguir pidiendo justicia, exigiendo justicia, porque Pablo es lo que se merece».

Las críticas al exjuez Greca en el caso Córdoba

Luego de un cuarto intermedio de 14 minutos, el juez Pablo Antonio Matkovic dictó sentencia y condenó a Braian Abel Jara, además del pago de las costas del proceso y el mantenimiento de los embargos hasta su cancelación. Como la defensa, la querella y la Fiscalía desistieron en la sala de los plazos recursivos, la condena quedó firme en el mismo acto.

Tanto al abrir la audiencia como al dictar el fallo, Matkovic subrayó que esta sentencia no cierra ni condiciona el expediente principal por el asesinato de Córdoba, causa en la que las pericias científicas y de la Corte Suprema descartaron el suicidio, se detectó una huella digital parcial ajena a la víctima en el cargador del fusil FAL y fueron citados a indagatoria por presunto encubrimiento los exjefes militares teniente coronel Isidro Germán Green y teniente coronel Rafael Enrique Lamas por la pérdida de las cámaras del cuartel.

En los fundamentos de la sentencia, el juez remarcó que el falso testimonio lesionó tanto a la administración de justicia como a los familiares del soldado, en un regimiento marcado por el antecedente del crimen de Omar Carrasco en 1994: «No solo la justicia fue víctima del accionar del señor Jara… Entendemos que el accionar de Jara no solo afectó la administración de justicia, sino también a las víctimas, a la madre y a la hermana en este caso y a los familiares del soldado Córdoba, que merecían tener una investigación plena y clara desde el primer momento».

Por su parte, el defensor público de víctimas, Pedro Pugliese, cuestionó con dureza la actuación inicial del exjuez federal de Roca Hugo Horacio Greca, quien subrogó el juzgado de Zapala durante 21 meses hasta el 20 de marzo de 2025 (etapa en la que una imputación mal formulada contra Jara por encubrimiento terminó anulada y con su sobreseimiento), en contraste con el trato digno brindado luego por el juez Ezequiel Humberto Andreani y el tribunal oral.

«La primera vez que la familia de Pablo se tiene que encontrar con la justicia se encuentra con Greca, se encuentra con que el Ejército no les dice toda la verdad, con que un compañero miente. Es un daño muy grande», señaló Pugliese, y denunció: «Un juez Greca que no actuó diligentemente, no hizo lo que tenía que hacer. Incluso Jara ofreció el celular una vez que ya se sabía de la mentira y el juez no lo secuestró en el momento. Y hubo un trato indigno hacia la familia de parte de ese juez».

Pugliese reveló además que la Justicia mantiene medidas activas para intentar recuperar la filmación eliminada: «Hoy por hoy todavía se continúa buscando ese video con exhortos, con Google, con un montón de cosas. Si ese video hubiese aparecido, por ahí hubiese ayudado a que se sepa un poco más».

Finalmente, valoró el efecto reparador de la condena y del pedido de disculpas para evitar una revictimización en un juicio oral prolongado: «Si bien la familia, Natalia y Daiana, hubiesen querido más pena… entienden que es razonable este año y medio, más los tres de inhabilitación, más los dos años de pautas de conducta, el pedido de disculpas. Con esta audiencia se evita un debate que sería mucho más dificultoso en términos psicológicos y se concretó algo de justicia para la familia, que les va a permitir concentrarse en la causa de la muerte de Pablo».