El vicegobernador Pedro Pesatti volvió a dar señales de su construcción política fuera del oficialismo rionegrino. Este martes participó en San Fernando del acto convocado por Sergio Massa, el último candidato presidencial del peronismo, y ratificó su acercamiento al Frente Renovador con la mirada puesta en la próxima disputa por la Gobernación.

La presencia no fue un gesto aislado. En los últimos días, Pesatti había avanzado en contactos con la estructura partidaria del massismo en Río Negro.

En Bariloche se reunió con Alejo Ramos Mejía, presidente provincial del Frente Renovador y exlegislador, para conocer la situación del partido y plantearle que necesitaría de ese instrumento electoral.

En esa conversación, el vicegobernador hizo referencia a diálogos previos con Massa. Ramos Mejía dijo entonces desconocer la decisión del dirigente bonaerense sobre una eventual cesión del sello partidario, aunque se comprometió a buscar información.

En el entorno de Pesatti, sin embargo, dan por encaminado ese entendimiento, a partir de los compromisos que atribuyen al exministro de Economía.

La imagen de San Fernando aportó otra señal. Pesatti se sentó al lado del exsenador y actual diputado nacional, mientras Massa se ubicó en la tercera fila, delante del vicegobernador.

Pichetto y Pesatti ubicados en la cuarta fila, al medio, y debajo, en la tercera, el exministro y último candidato presidencial del peronismo, Sergio Massa. Foto: Gentileza.

La convocatoria se realizó en el marco del Día de la Militancia y reunió a dirigentes peronistas que buscan reconstruir una alternativa al gobierno de Javier Milei. Por Río Negro, también, estuvo el barilochense Ramos Mejía.

En sus redes sociales, Pesatti destacó la necesidad de construir una opción política “amplia, federal e inclusiva”, capaz de reunir distintas miradas e identidades alrededor de un proyecto común. También sostuvo que ninguna provincia podrá desarrollar plenamente su potencial sin un país verdaderamente federal, que reduzca las asimetrías y garantice integración.

El vicegobernador cerró su mensaje con una apelación a una de las frases históricas del peronismo: “Para un argentino no hay nada mejor que otro argentino”. Presentó el encuentro como «un paso en ese camino».

El movimiento tiene una lectura provincial. Pesatti está plenamente distanciado de JSRN y respalda la proyección presidencial de Massa como parte de una alternativa opositora a Milei. Su eventual candidatura a la Gobernación se inscribe en esa estrategia, que necesita tanto una estructura partidaria como un armado provincial.

En esa dirección, el vicegobernador vislumbra una construcción peronista más amplia, a partir de las dificultades que enfrenta la postulación de María Emilia Soria, en medio de la crisis que atraviesa su administración en Roca.

Su pleno acercamiento a Massa y las gestiones por el sello del Frente Renovador forman parte de una misma decisión: construir una candidatura provincial con respaldo nacional, por fuera del oficialismo y con capacidad para reunir sectores del peronismo.