La Justicia porteña condenó por unanimidad a prisión perpetua a Justo Fernando Barrientos, de 70 años, por el ataque incendiario perpetrado en mayo de 2024 en un hotel del barrio de Barracas, que provocó la muerte de tres mujeres lesbianas —entre ellas la neuquina Andrea Amarante— y dejó gravemente herida a una cuarta.

El fallo fue dictado por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (TOCC) Nº 5 de la Capital Federal, integrado por los jueces Adrián Pérez Lance, Juan Manuel Grangeat y Cinthia Oberlander. Los magistrados coincidieron con el pedido del fiscal general Juan Manuel Fernández Buzzi y las querellas, al considerar a Barrientos responsable de homicidio agravado por odio a la orientación sexual, por ensañamiento, alevosía y por la utilización de un medio idóneo para crear un peligro común (tres hechos consumados y uno en grado de tentativa).

Asimismo, el tribunal ordenó incorporar el perfil genético del condenado al Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados con la Investigación Criminal (Ley N° 26.879 y su modificatoria N° 27.759). Los fundamentos completos de la sentencia se darán a conocer el próximo 19 de febrero de 2027.

La sala de audiencias del TOCC N°5 al momento del veredicto.

El caso y el rol de las querellas

Durante el debate oral quedó acreditado que la noche del 5 de mayo de 2024, Barrientos arrojó una sustancia combustible sobre el colchón de la habitación donde descansaban las cuatro mujeres, en el hotel familiar ubicado sobre la calle Olavarría al 1600. Cuando una de las víctimas intentó huir de las llamas que se propagaban rápidamente, el agresor la golpeó y la empujó hacia el interior para impedirle escapar.

Como consecuencia del ataque, Pamela Cobbas (52) y Mercedes Figueroa (52) fallecieron los días 6 y 8 de mayo tras sufrir quemaduras críticas en el 90% de sus cuerpos. Por su parte, la neuquina Andrea Amarante (42) murió el 12 de mayo con el 75% de su cuerpo quemado. La única sobreviviente, Sofía Castro Riglos (52), sufrió lesiones en el rostro, manos y brazos, y permaneció internada hasta el 3 de junio de ese año.

La familia de Amarante estuvo representada en el juicio por la querella impulsada por la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT). Junto a la Defensoría Pública de Víctima y la abogada Luciana Sánchez, todas las partes acusadoras coincidieron en reclamar la pena máxima.

“El motivo del crimen fue el odio”

En su alegato, el fiscal Fernández Buzzi remarcó que las víctimas vivían bajo un hostigamiento constante por parte del imputado, quien se aprovechó de la situación de vulnerabilidad y precariedad habitacional de las mujeres.

“Él se creía superior, se permitía discriminar y despreciar a estas mujeres porque no cumplían con el estereotipo que la sociedad les asigna. Asumirse como lesbianas y vivir juntas era algo que molestaba a quienes censuraban esa forma de ser”, sostuvo el representante del Ministerio Público Fiscal.

Finalmente, el fiscal enfatizó la crueldad del accionar de Barrientos al concluir que no se trató de un hecho impulsivo: “El motivo del crimen fue el odio. No fue un homicidio cualquiera: las prendió fuego de una manera deliberada, con el objetivo de quemarlas vivas, de que sufrieran y agonizaran”.