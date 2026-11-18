Poco más de la mitad de los encuestados tiene entre 20 y 29 años. Foto: archivo.

El 81% de los graduados y graduadas del Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) que respondieron la Encuesta de Inserción Laboral, un estudio que mide cómo se incorporan al mundo del trabajo las personas que terminaron una carrera, se encontraba trabajando al momento del relevamiento.

La encuesta fue realizada por el Área de Vinculación con Graduados del IUPA durante septiembre de 2025. Participaron de manera voluntaria 163 egresados de carreras universitarias de todas las unidades académicas, lo que representa el 36,7% de la población a la que estaba dirigido el relevamiento. Según la institución, es la primera vez que la universidad realiza un estudio de estas características.

La población relevada incluye a quienes finalizaron sus estudios entre 2018 y agosto de 2025. Poco más de la mitad de los participantes tiene entre 20 y 29 años. El 77,9% reside en Río Negro, principalmente en el Alto Valle, y el 14,7% vive en Neuquén.

Trabajo vinculado con la carrera

Entre las personas que tenían empleo, el 94,7% desarrollaba al menos una actividad relacionada, en distinto grado, con la carrera que estudió en el IUPA. Además, el 56,8% de quienes tenían trabajos vinculados con su formación había realizado antes otras tareas laborales también relacionadas con sus estudios.

En cuanto a los ámbitos de inserción, el 80,3% de los graduados ocupados trabaja en educación y el 55,3% realiza actividades artístico-culturales remuneradas. Casi el 30% combina ambas, es decir, enseña y produce arte.

Entre quienes trabajan en educación, el 85,8% lo hace en el sistema educativo formal, de manera exclusiva o combinada con espacios no formales, y el 97,2% cumple funciones docentes. La mayor presencia se registra en el nivel superior, seguido por el secundario y el primario.

Formas de empleo e ingresos

Entre quienes tienen actividades laborales vinculadas con su carrera, el 51,2% se desempeña exclusivamente como empleado formal, mientras que el 29,6% combina dos o más modalidades, entre empleo formal, empleo no formal y trabajo por cuenta propia. El 75,2% tiene dos o más trabajos.

Respecto de los ingresos, el 32% de este grupo considera que lo que percibe por esas actividades cubre completamente sus necesidades básicas. Otro 50,4% señala que las cubre de forma parcial y que debe complementarlas con otras actividades laborales.

Dificultades para conseguir trabajo

La encuesta también indagó en los obstáculos para insertarse laboralmente. En la docencia, los graduados mencionaron las dificultades para acceder a cargos y horas, las restricciones derivadas de las incumbencias de los títulos, es decir, las actividades que cada título habilita a desempeñar, y los obstáculos para sumar puntaje. En el ámbito artístico-cultural señalaron la falta de mercado y de oportunidades laborales, y la precariedad.

Desde el Área de Vinculación con Graduados indicaron que los resultados servirán para planificar acciones de acompañamiento al desarrollo profesional y a la inserción laboral, y para fortalecer el vínculo entre la universidad y sus egresados.

La institución aclaró que los datos describen la situación de quienes respondieron en septiembre de 2025 y que no deben generalizarse a la totalidad de los graduados del IUPA.