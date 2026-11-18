El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla por tormentas en Neuquén y Río Negro para este jueves 19 de noviembre. Cuáles son las zonas afectadas y los peores horarios.

El parte oficial indica que se aguardan tormentas aisladas de variada intensidad que podrán estar acompañadas por «lluvias abundantes en cortos períodos de tiempo, ocasional granizo, frecuente actividad eléctrica y ráfagas fuertes». Además, precisaron que se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, aproximadamente.

Mapa de alerta por tormentas del SMN para este jueves 19 de noviembre.

Los peores horarios de la tormenta en Neuquén y Río Negro

En Río Negro, el único horario que abarca la alerta es durante la tarde, y las zonas afectadas son:

El Cuy.

General Roca.

Meseta de Pilcaniyeu.

Meseta de Ñorquincó.

9 de Julio.

25 de Mayo.

Conesa.

Meseta de Adolfo Alsina.

Meseta de San Antonio.

Valcheta.



En la misma franja horaria afecta del lado neuquino en: