La ciudad ya cuenta con la rotonda pavimentada y señalizada, en el acceso noreste de la Ruta 17. Su ejecución permitirá mantener un ingreso más ordenado y seguro. Se trata de la vinculación de Huincul con Añelo. El flujo vehicular aumentará ante la futura construcción de la planta de tratamiento del proyecto de gas natural licuado -GNL- que llevará adelante YPF junto a sus socios.

Finalizada esta etapa resta la instalación del sistema de iluminación que realizará la cooperativa Copelco. De todos modos, se encuentra en uso y con cámaras de seguridad en el lugar.

Desde el municipio se confirmó que la obra transformó la circulación. Hasta antes de su construcción, la Ruta provincial N° 17 que comunica esta ciudad con Añelo (y antes con Sauzal Bonito) el paso era complicado para los automovilistas que querían ingresar. O para quienes tenían que atravesarla de norte a sur, para ir, por ejemplo, hacia barrio Norte.

La 17 en este tramo tiene al norte el asentamiento de viviendas que lleva el mismo nombre y hacia el sur barrios Central y Analvi. Esta vía se transformó en los últimos años en una de las rutas con mayor aumento de tránsito pesado, que debe trasladarse hacia la actividad hidrocarburífera de Vaca Muerta, en sentido a Añelo.

La confirmación del desarrollo de Argentina LNG, que se firmará el próximo 30 de noviembre, aumentará de manera considerable el tránsito pesado y liviano en este tramo. Se debe a que la futura planta de tratamiento de gas se hará a unos 20 kilómetros al norte de Plaza Huincul, en las áreas Meseta Buena Esperanza I y II.

El plan aprobado incluye además las áreas Las Tacanas I y II y Villanueva Norte. La Ruta 17 vincula a Plaza Huincul con Picún Leufú. La flamante rotonda permite el ingreso por Azucena Maizani hacia el sur, luego de atravesar la zona urbana.