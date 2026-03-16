José Meolans llenó la pileta de Hoka en Neuquén con una clínica de natación para 80 personas

El exnadador argentino y campeón mundial José Meolans encabezó este sábado 14 de marzo una clínica de natación en la pileta del gimnasio Hoka, en la ciudad de Neuquén, ante unas 80 personas.

La actividad estuvo dividida en dos momentos. El primero comenzó alrededor de las 14h, con una práctica en el agua a participantes de distintos niveles. Allí, Meolans brindó una clase en la que compartió tips y técnicas para mejorar el rendimiento, con foco en el impulso, la velocidad, el movimiento de los brazos y el trabajo de piernas, un aspecto que a veces es dejado en segundo plano, según explicó.

1/ 6 José meolans dió una clínica en el gimnasio Hoka, en Neuquén / Foto Florencia Salto 2/ 6 José meolans dió una clínica en el gimnasio Hoka, en Neuquén / Foto Florencia Salto 3/ 6 José meolans dió una clínica en el gimnasio Hoka, en Neuquén / Foto Florencia Salto 4/ 6 José meolans dió una clínica en el gimnasio Hoka, en Neuquén / Foto Florencia Salto 5/ 6 José meolans dió una clínica en el gimnasio Hoka, en Neuquén / Foto Florencia Salto 6/ 6 José meolans dió una clínica en el gimnasio Hoka, en Neuquén / Foto Florencia Salto

Mientras los asistentes nadaban de un extremo al otro de la pileta, el excampeón los observaba y luego los guiaba con correcciones y sugerencias. Uno de los momentos más esperados llegó fue al final de la práctica, cuando el propio Meolans se metió al agua y mostró su técnica, en una escena que despertó todos los aplausos.

Más tarde, cerca de las 17h, el campeón ofreció una charla en la que repasó su carrera y compartió su mirada sobre el deporte de alto rendimiento en Argentina. En ese marco, destacó el valor que tienen este tipo de encuentros para las nuevas generaciones.

El exnadador y campeón mundial José Meolans, en Neuquén / Foto de Florencia Salto

“Es un deporte que a mí, por lo menos, me ha dado muchas oportunidades. Hoy, poder contar mi experiencia a aficionados o a chicos que se están formando, que vean un camino y puedan apostar al deporte como carrera, además de todo lo que deja en disciplina, valores y educación, es algo que me da mucho placer porque es una enseñanza que queda para toda la vida”, expresó.

Referentes del deporte que llegarán a Neuquén

La iniciativa fue impulsada por Alejandro Palacios, a través de la empresa Crossover Agencia de Eventos, con el objetivo de acercar a referentes del deporte nacional e internacional a la comunidad neuquina. En diálogo con Diario RÍO NEGRO, adelantó que ya trabajan en una agenda de actividades hasta fin de año. Algunas personalidades ya están confirmadas, otras están en negociación.

El próximo encuentro será con Sebastián Crismanich, medallista de oro en taekwondo en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, quien estará en Neuquén el 9 y 10 de mayo para brindar un campo de entrenamiento y una charla en el gimnasio del Parque Central en Neuquen.

El 23 y 24 de mayo será la vez de Guillermo Avio, entrenador de la Selección Argentina de Gimnasia Artística, también con una propuesta de entrenamiento y charla tanto para profesores como para atletas. Más adelante, en julio, será el turno de José “Maligno” Torres, campeón olímpico en BMX en París 2024.

Palacios explicó que la propuesta nace tanto de su vínculo personal con el deporte como del deseo de generar experiencias formativas para distintas disciplinas en la ciudad.

“La idea es que la mayor cantidad de deportes que hay en Neuquén tenga la posibilidad de conocer a sus ídolos, pero no solo para una foto, sino para aprender. Y agregó que, más allá de lo técnico, estas clínicas y charlas también dejan enseñanzas aplicables a otros ámbitos de la vida: “Se transmiten valores deportivos que sirven para el día a día, incluso en las empresas, porque se vinculan con el trabajo en equipo y la superación”.