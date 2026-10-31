Sorpresa en la Fórmula 1: Haas reemplaza a Ocon por su piloto de reserva para el GP de México

El francés solo participó en la práctica libre 2 y fue sustituido por el resto del fin de semana.

Este sábado, el anuncio de una escudería sorprendió a toda la Fórmula 1. Haas confirmó un inesperado cambio de última hora, ya que el francés Estaban Ocon no seguirá durante el resto del fin de semana en el Gran Premio de México y será reemplazado por Ryo Hirakawa, piloto reserva del equipo.

Esta modificación tomó por sorpresa a la máxima categoría, ya que tampoco se informaron los motivos de esta inusual decisión. El piloto japonés de 32 años participó en la primera práctica libre en el autódromo Hermanos Rodríguez y terminó en el 15° lugar.

El japonés será el segundo novato más longevo en participar de un Gran Premio.

El asiático «formará dupla con su compañero de equipo Ollie Bearman en la práctica final y la clasificación del sábado, y en el gran premio de 71 vueltas del domingo», informaron. Luego, el comunicado finalizó con una llamativa afirmación: «No se emitirán más declaraciones en este momento«.

Según los especialistas, esta decisión no se debe a una situación médica, ya que de haber sido así, se hubiese informado con normalidad. Se cree que es una medida extradeportiva por motivos desconocidos, que pueden ser problemas personales con el equipo o un castigo disciplinario. En la FP2 de este viernes, el francés «se mostró muy crítico por la radio», aseguró el portal italiano FormulaPassion.

Cabe destacar que el piloto de 30 años no continuará en la escudería estadounidense para la temporada 2027. Será reemplazado por el brasileño Rafael Camara, que corre actualmente en Fórmula 2, y se convertirá en el cuarto piloto latinoamericano de la máxima categoría, junto a Franco Colapinto, Gabriel Bortoleto y Checo Pérez.

La actividad en pista de este sábado comenzará a las 14:30 con la tercera y última práctica libre del fin de semana. Luego, a partir de las 18:00 se disputará la clasificación, donde se determinará la parrilla de salida para la carrera del domingo.

Los horarios del Gran Premio de México

Sábado 31 de octubre

Práctica 3: 14:30 a 15:30

Clasificación: 18:00 a 19:00

Domingo 1 de noviembre