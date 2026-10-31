Volvió antes de lo esperado: Boca recupera una pieza de recambio para el Superclásico

Buenas noticias para el mundo Boca, en la previa de una nueva edición del Superclásico argentino ante River. El Xeneize podrá contar para el partido de mañana con Tomás Belmonte entre sus convocados.

Si bien se esperaba que recién vuelva a la consideración el próximo año, el mediocampista se recuperó de gran forma tras sufrir la rotura de meniscos por la que fue operado a comienzos de mes y será citado por Rodolfo Arruabarrena para el duelo ante el Millonario.

Belmonte asomó desde el vamos como una variante más que interesante para el Vasco desde el banco, siendo pieza de recambio para Rodrigo Battaglia, otro de los que también debió pasar por la “enfermería”. Sin embargo, la lesión que sufrió en su rodilla derecha lo llevó al quirófano y presentó un panorama que decía que no jugaría por el resto del año.

¡LA LISTA DE CONVOCADOS POR EL VASCO ARRUABARRENA PARA ENFRENTAR A RIVER EN LA BOMBONERA! Con la vuelta de Tomás Belmonte como sorpresa, el Xeneize presentó a sus jugadores que concentrarán de cara al Superclásico de mañana ante el Millonario. https://t.co/w1ggrA76o8 https://t.co/ZOcWbOpIts — TyC Sports (@TyCSports) October 31, 2026

A pesar de ese pronóstico, Arruabarrena se animó a ponerle una ficha a la recuperación del mediocampista: «En esta semana perdí dos jugadores por un tiempo no tan prolongado. Conociéndolo a Toto, no le quiero meter presión, pero en un mes está de vuelta. Un problema meniscal no requiere tanto tiempo. Por eso no entendí cuando muchos dijeron que volvía en 2027. No conocen a Toto«, había expresado el DT post partido ante Unión.

Ese deseo se hizo realidad el pasado miércoles, cuando Toto Belmonte recibió el alta médica. Y así, a pesar de no haber entrenado demasiado después de su regreso, la decisión del entrenador es la de incluirlo en la nómina de convocados para el Superclásico.

Lejos está Belmonte de pelear por un lugar como titular después de apenas tres prácticas desde su regreso, pero lo cierto es que el exjugador de Lanús asoma desde el banco como una variante más, si acaso el Vasco lo necesita.