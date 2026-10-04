Jugada riesgosa: «No fue una decisión correcta», lamentó Franco Colapinto

En contextos semejantes, las decisiones salen muy bien o muy mal. Perdido por perdido, tras penalizar y partir desde el fondo, y considerando las adversas condiciones climáticas, el equipo Alpine y Franco Colapinto fueron por una riesgosa jugada en el inicio del Gran Premio de Bahréin de Fórmula 1.

La tormenta previa que azotó y demoró el comienzo de la acción en Sepang (la carrera arrancó una hora y media después del horario original) estableció condiciones de pista complejas, con exceso de humedad y visibles charcos en varios sectores del trazado.

No obstante ello, contemplando que la lluvia ya había mermado, el argentino decidió comenzar la carrera con neumáticos de piso seco, confiando en el clima y en poder ganarle la pulseada a los adversarios que fueron por el camino de la lógica, con llantas intermedias.

El argentino no cometió errores y llegó cerca de la zona de puntos.

Lamentablemente, el asfaltó no drenó lo suficientemente rápido y un imprevisto Virtual Safety Car tiraron por la borda esa jugada conjunta entre el team francés y el pilarense, que así y todo pudo remontar ocho posiciones y concluir 13° en Sepang.

«Nos quedamos patinando mucho en la largada y el auto no salió para adelante. Una lástima, la decisión de goma lisa fue incorrecta y significó tomar mucho riesgo para intentar ir rápido. Ya habíamos perdido la carrera y había que esperar un Safety Car, pero estaba complicado con la goma lisa», comentó Colapinto, resumiendo ese primer pasaje.

Y agregó, para mayor lamento: «No decidimos bien, fue una decisión incorrecta; la peor que podríamos haber tomado. La pista no se secaba más y perdimos mucho tiempo«.

FRANCO, PASADO POR AGUA. A la espera de que afloje la lluvia, Colapinto se divierte con su monopatín en el circuito de Sepang.



📺 #BahrainGP | Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/7aA7jp9YpO October 4, 2026

De mitad de competencia en adelante, el panorama cambió y el piloto argentino logró acercarse a la lucha por la zona de puntos, merced al buen ritmo que el monoplaza exhibió vuelta tras vuelta. Hasta hubo un pasaje final que ilusionó, pero no alcanzó.

Y agregó: «No tomé tanto riesgo, pero iba muy lento comparado al resto. Después llegué a tener ritmo, pasé dos autos que estaban lejos y venía con mejor auto para la parte final. Eso es positivo para el futuro pero una pena que nos haya costado tanto la decisión del comienzo.

«En ese final no había muchas oportunidades, porque en el tren iba a ser difícil marcar la diferencia teniendo todos gomas nuevas. Así que fue imposible poder superar«, cerró el argentino, el mejor piloto de Alpine en competencia.