Julián Álvarez marcó un golazo ante Tottenham y Atlético de Madrid avanzó de ronda: ya están los cuartos de final de la Champions

Julián Álvarez anotó un golazo en el inicio del complemento para darle tranquilidad a los colchoneros. (AFP)

Julián Álvarez fue una de las grandes figuras en Londres. El delantero marcó un golazo y dio una asistencia en la derrota 3-2 del Atlético de Madrid ante Tottenham Hotspur por la vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League, aunque el equipo español logró la clasificación gracias al 7-5 en el global, tras el 5-2 conseguido en la ida.

El partido comenzó favorable para el conjunto inglés. A los 30 minutos del primer tiempo, el francés Randal Kolo Muani conectó un cabezazo dentro del área para abrir el marcador y alimentar la ilusión del Tottenham, que necesitaba una remontada importante.

Sin embargo, el Atlético reaccionó en el inicio del complemento. Tras un contraataque encabezado por el nigeriano Ademola Lookman, el delantero argentino recibió dentro del área, se acomodó y sacó un remate cruzado al segundo palo, que dejó sin chances al arquero Guglielmo Vicario para marcar el 1-1.

PFFF, QUÉ GOLAZO DE JULIÁN ÁLVAREZ A TOTTENHAM. 🕷️🚀



pic.twitter.com/Gg5ljTp9CJ — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) March 18, 2026

El equipo del Cholo no tuvo muchos minutos de tranquilidad. A los siete del complemento, Xavi Simons puso el 2-1 parcial y encendió la ilusión de los ingleses. Sin embargo, el Atleti volvió a golpear a los 30 minutos del complemento, prácticamente sellando la eliminatoria. Álvarez ejecutó un córner preciso que encontró la cabeza del eslovaco Dávid Hancko, quien anticipó en el primer palo y marcó el 2-2.

En el tramo final llegó el último golpe del equipo local. Tras una infracción dentro del área, Simons convirtió un penal y selló el 3-2 definitivo, que no le alcanzó al conjunto inglés para dar vuelta la serie. El Cuti Romero fue el capitán del Tottenham, que ahora deberá centrarse en no perder la categoría en la Premier League.

En el equipo del Cholo también fueron titulares Juan Musso (que se destacó bajo los tres palos aprovechando la ausencia de Jan Oblak), Nahuel Molina y Giuliano Simeone. Además, Thiago Almada y Nicolás González ingresaron cerca del final del encuentro.

Ahora el Atleti enfrentará en la próxima instancia a Barcelona, que viene de golear 7-2 a Newcastle y avanzar con un contundente 8-3 global.

Los otros resultados de la jornada

Barcelona avanzó con autoridad tras golear 7-2 a Newcastle en el Camp Nou, resultado que le permitió cerrar la serie con un 8-3 global. El primer tiempo fue muy disputado y terminó 3-2 a favor de los locales, tras un gol de penal de Lamine Yamal.

En el complemento, el conjunto dirigido por Hansi Flick encontró su mejor versión y marcó cuatro goles en 21 minutos para sentenciar la historia 7-2. Raphinha y Robert Lewandowski marcaron por duplicado, mientras que Fermín López y Marc Bernal anotaron uno cada uno.

Liverpool también selló su clasificación al imponerse 4-0 sobre Galatasaray (5-1 global), en un partido en el que el argentino Alexis Mac Allister fue una de las grandes figuras.

El campeón del mundo asistió a Dominik Szoboszlai en el primer gol, con una jugada preparada desde el córner. La historia se definió en el segundo tiempo: a los 6 minutos, Hugo Ekitike marcó el 2-0 que encaminó la clasificación, Ryan Gravenberch estiró la ventaja dos minutos después y Mohamed Salah sentenció la historia a los 17, con un gran remate desde afuera del área.

¡GOLAZO DEL LABORATORIO DE SLOT! Asistencia de Mac Allister desde el tiro de esquina y gol de Szoboszlai para empatar el global 1-1 entre Liverpool y Galatasaray.



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/RzvmTErbbd — SportsCenter (@SC_ESPN) March 18, 2026

En Alemania, Bayern Munich goleó 4-1 a Atalanta y avanzó con un contundente 10-2 en el global. Harry Kane marcó por duplicado, mientras que Lennart Karl y el colombiano Luis Díaz anotaron uno cada uno. En tanto, el gol del equipo de Bérgamo lo hizo Lazar Samardzic a cinco minutos del final.

Los picantes cruces de cuartos de final

Los partidos de ida de los cuartos de final de la Champions League se jugarán la semana del martes 7 de abril, mientras que las series se definirán la semana del martes 14 de abril. En tanto, las semifinales se disputarán la semana del 28 de abril (encuentros de ida) y la del 5 de mayo (las vueltas). En tanto, La gran final se jugará en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría, el 30 de mayo de 2026.

Los cruces de cuartos, definidos: