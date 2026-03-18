Gago, cerca de ser el nuevo entrenador de un histórico de Chile

Fernando Gago se convertirá en el nuevo director técnico de la Universidad de Chile, a casi un año de su salida de Boca. Si bien todavía no hay confirmación oficial por parte del club chileno, Pintita ya tiene todo arreglado para convertirse en el nuevo DT de uno de los clubes más ganadores del país trasandino.

De esta manera, Gago tendrá su sexta experiencia como director técnico, luego de sus pasos por Aldosivi, Racing, Chivas de Guadalajara (México), Boca y Necaxa (México).

La carrera de Gago como entrenador comenzó en 2021, cuando arribó a Aldosivi, equipo con el que terminó con un saldo muy negativo.

Su siguiente experiencia fue en Racing, donde, pese a ganar dos títulos (Trofeo de Campeones 2022 y Supercopa Internacional 2023), se fue de la peor manera posible luego de perder el clásico de Avellaneda frente a Independiente, como local, por 2-0 a finales de 2023.

Tras un breve paso por Chivas de Guadalajara, Gago cumplió su sueño de dirigir en Boca, aunque los resultados no lo acompañaron y terminó dando un paso al costado después de caer 2-1 en un Superclásico frente a River.

Su último equipo fue el Necaxa, donde dejó el cargo tras solo 20 partidos, de los cuales ganó cinco, empató seis y perdió nueve.

Por su parte, Universidad de Chile, atraviesa un muy flojo momento. Actualmente se encuentra octavo en la liga de su país con solo 10 puntos en igual cantidad de partidos y, como si esto fuera poco, cayó en la primera ronda clasificatoria de la Copa Sudamericana.