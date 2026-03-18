La lista de convocados de Argentina para enfrentar a Guatemala, con algunas sorpresas

Luego de que se suspendiera la Finalissima ante España por los conflictos bélicos en Medio Oriente y por el desacuerdo entre UEFA y CONMEBOL para definir una nueva sede, la AFA acordó disputar un amistoso ante Guatemala, que se jugará el próximo martes 31 de marzo.

No será un amistoso más: será una de las últimas pruebas de la Selección antes del Mundial 2026, por lo que varios futbolistas buscarán ganarse un lugar dentro de la lista definitiva para el certamen que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Es probable que el equipo juegue otro amistoso previo a la Copa del Mundo en territorio estadounidense.

Para este compromiso, Lionel Scaloni convocó a 28 jugadores, que se entrenarán en el Predio de Ezeiza y disputarán el encuentro ante Guatemala en La Bombonera, por lo que la delegación no saldrá del país.

No se registran ausencias de peso más allá de las previstas, como las de Giovani Lo Celso y Juan Foyth, ambos por lesión. La lista, sin embargo, presenta algunas novedades. Hay cinco jugadores del fútbol argentino: Gonzalo Montiel (River), Marcos Acuña (River), Leandro Paredes (Boca) y dos caras nuevas: Gabriel Rojas (Racing) y Tomás Palacios (Estudiantes), convocados por primera vez a la Selección.

Además, se mantienen en la convocatoria algunos jóvenes que ya habían tenido su oportunidad en la última citación del año pasado, como Valentín Barco (Racing de Estrasburgo), Máximo Perrone (Como 1907) y Gianluca Prestianni (Benfica).

En cuanto al tercer centrodelantero del equipo —detrás de Julián Álvarez y Lautaro Martínez—, esta vez Scaloni se inclinó por José “Flaco” López, de Palmeiras, quien no había sido convocado para el amistoso ante Angola a fines de 2025. En cambio, Joaquín Panichelli, que sí había estado en aquella convocatoria y es uno de los máximos goleadores de la Ligue 1, no forma parte de la lista.

Por su parte, Franco Mastantuono tampoco integra la convocatoria por segunda vez consecutiva. La ausencia anterior se había dado por una pubalgia.

La lista de convocados, completa

Arqueros

Emiliano Martínez (Aston Villa)

Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella)

Juan Musso (Atlético de Madrid)

Defensores

Nahuel Molina (Atlético de Madrid)

Gonzalo Montiel (River Plate)

Cristian Romero (Tottenham Hotspur)

Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella)

Marcos Senesi (AFC Bournemouth)

Nicolás Otamendi (SL Benfica)

Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata)

Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon)

Gabriel Rojas (Racing Club)

Marcos Acuña (River Plate)

Mediocampistas

Máximo Perrone (Como 1907)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Enzo Fernández (Chelsea)

Valentín Barco (Racing de Estrasburgo)

Rodrigo De Paul (Inter Miami)

Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)

Leandro Paredes (Boca Juniors)

Delanteros