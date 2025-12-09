La reserva de Boca, con el cipoleño Simoni, enfrenta a Vélez por el Trofeo de Campeones: formaciones, hora y TV

Este jueves, desde las 20, se disputará el Trofeo de Campeones de la división reserva entre Boca y Vélez. El encuentro se jugará en el mismo escenario donde el Xeneize se consagró campeón el pasado miércoles: el estadio Florencio Sola, en Banfield.

El cipoleño Valentino Simoni, oriundo de Cipolletti, fue protagonista en la definición del Clausura al marcar el gol del 1-1 parcial. Con ese título, alcanzó una marca histórica: llegó a cinco campeonatos con la reserva de Boca, convirtiéndose en el primero en lograrlo en este siglo.

Cómo fue el año de cada equipo

El conjunto conducido por Mariano Herrón tuvo un implacable Torneo Proyección Clausura. En la Zona A terminó puntero, acumulando 33 puntos en 16 jornadas. Fue líder de la Zona A con 33 puntos en 16 fechas. En la fase eliminatoria superó a Lanús en octavos, a Instituto en cuartos (por penales), a River en semifinales y a Gimnasia en la final, también desde los doce pasos.

En el Apertura, Boca también terminó puntero de su zona, con 32 unidades. Tras eliminar a Atlético Tucumán y a San Martín de San Juan, cayó en semifinales frente a Vélez por 2-1. Lautaro Mendieta anotó para el Xeneize, mientras que Maximiliano Porcel y Francisco Pozzo lo hicieron para el Fortín.

Vélez se consagró campeón de aquel Apertura tras vencer a San Lorenzo en Vicente López. El Ciclón abrió el marcador con un tanto de Agustín Ladstatter, pero el Fortín lo llevó al alargue con gol de Máximo Mamani. En el tiempo extra, Porcel marcó por duplicado y le dio el título al equipo dirigido por Marcelo Bravo.

En el Clausura, el Fortín no pudo repetir: finalizó 11° en la Zona B y no clasificó a los octavos. Su último partido fue en la fecha 16, con un triunfo por 2-1 ante River.

Formaciones, hora y TV

Boca: Leandro Brey; Dylan Gorosito, Facundo Herrera, Mateo Mendía, Santiago Zampieri; Santiago Dalmasso, Matías Calegari, Tomás Aranda; Leonel Flores, Valentino Simoni y Gonzalo Gelini.

Vélez: Alvaro Busso; Alexis Pereyra, Mirko Bruno, Lucio Valdez, Demian Dominguez; Ignacio Gómez, Bautista Ramirez, Raúl Cabral; Máximo Mamani, Francisco Pozzo y Alex Verón.

Hora: 20.

Estadio: Florencio Sola

TV: LPF Play, ESPN.