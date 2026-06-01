Confusión y polémica por el veto a una candidata a jueza en el Senado: apuntan a su vínculo familiar con un periodista

La cobertura de vacantes en el Poder Judicial se transformó en una verdadera novela de enredos en el Senado. El pliego de una candidata a jueza que tiene un vínculo familiar con un reconocido periodista de investigación quedó envuelto en una nube de confusión y polémica que contrarió a los aliados del oficialismo y amenaza con poner en peligro otros 70 nombramientos propuestos por el Poder Ejecutivo.

El nombre en cuestión es el de María Verónica Michelli, aspirante al Tribunal Oral Criminal Federal Nro. 3 de La Plata. Michelli es cuñada de Hugo Alconada Mon, periodista del diario La Nación que en la gestión de Javier Milei investigó a fondo el caso $LIBRA. El Ejecutivo envió el pliego el 30 de marzo, pero casi dos meses después, el 27 de mayo, pidió retirarlo del Senado sin ningún tipo de explicación.

Lo llamativo es que 14 días antes de la marcha atrás, Michelli se presentó ante la Comisión de Acuerdos, rindió examen ante los senadores y logró dictamen favorable con nueve firmas de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y bloques provinciales. Fue en la audiencia pública que se realizó el 13 de mayo, donde también expusieron otros candidatos a jueces.

Sin embargo, el presidente de Acuerdos, el senador menemista Juan Carlos Pagotto, “pisó” el dictamen al no remitirlo al área de Órdenes del Día, donde se sistematizan los dictámenes para ser votados en el recinto. De hecho, el dictamen no es público y algunos senadores denuncian que ni siquiera ellos tuvieron acceso.

Crecen las especulaciones por los pliegos judiciales en el Senado

Las especulaciones están a la orden del día. ¿El Gobierno cometió una torpeza al advertir tarde que la candidata era cuñada de Alconada Mon? ¿Patricia Bullrich apuró el dictamen cuando en Casa Rosada aún debatían sobre su conveniencia? ¿Quiénes intervienen realmente en los nombres que se envían al Senado? ¿Hay algún pacto político detrás?

Como sea, el reglamento del Senado establece que el retiro de un pliego debe ser votado en el recinto, haya obtenido o no dictamen. Es por esto que el oficialismo necesita juntar apoyos para abortar definitivamente la designación de Michelli. Pero el objetivo no está asegurado: algunos aliados ya salieron a marcar distancia y reclaman explicaciones.

“La idoneidad de los jueces no puede quedar sujeta a factores ajenos a su capacidad profesional. El pliego cumplió todas las instancias previstas: fue enviado por el Ejecutivo, tuvo audiencia en el Senado y no recibió impugnaciones. Frenar el proceso en esta etapa, por motivos que aún se desconocen, genera desprolijidad institucional. Desde el PRO sostenemos su postulación”, sostuvo el jefe del bloque PRO, el misionero Martín Goerling.

También el titular de la bancada radical, el correntino Eduardo Vischi, advirtió que antes de tomar una decisión buscarán conocer los motivos por los cuales la Rosada volvió sobre sus pasos.

Estos reparos arrojan incertidumbre sobre la sesión que Patricia Bullrich prepara para el jueves. La jefa del bloque libertario tenía previsto aprobar ese día un paquete de alrededor de 70 pliegos (entre los que se encontraba el de Michelli), la ley de “inviolabilidad de la propiedad privada” y un acuerdo con dos holdouts. Se definirá en la reunión de Labor Parlamentaria, el miércoles a las 13.

Hasta el momento, la cobertura de vacantes en el Poder Judicial avanza a paso lento. El único pliego que La Libertad Avanza logró aprobar en el recinto, con apoyo de aliados y de buena parte del peronismo, fue el de Carlos Alberto Mahiques (padre del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques) para continuar cinco años más en la Cámara Federal de Casación Penal.

Aunque Mahiques logró aval sin dificultades, la primera tanda de casi 70 pliegos encontró obstáculos: los aliados del PRO, la UCR y provinciales estiraron durante días la firma de los dictámenes, como gesto de presión para que también se trataran pliegos de interés para los gobernadores y no solo los que promueve el Ejecutivo.

La próxima audiencia pública con candidatos será el 9 de junio, aunque en el temario solo figura un candidato para un juzgado de primera instancia de San Juan, y los seis restantes son de la Capital Federal. Entre estos figura Víctor Pesino, quien registra antecedentes polémicos: falló a favor de la reforma laboral de Milei y, más recientemente, firmó la intervención de la UOM (Unión Obrera Metalúrgica).