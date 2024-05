Juventus despidió al entrenador Allegri por su comportamiento en la final de la Copa Italia

El entrenador Massimiliano Allegri fue despedido de la Juventus de Italia por su expulsión, y posterior amenaza al director de un diario, en la final de la Copa Italia que el equipo de Turín le ganó 1-0 al Atalanta.

Tras su comportamiento en la decimoquinta conquista de la Coppa Italia por parte de la Vecchia Signora, el director técnico fue cesado del cargo y desde el club turinés informaron que “se debe a ciertos comportamientos durante y después de la final de la Copa de Italia que el club consideró incompatibles con los valores del Juventus y con el comportamiento que deben adoptar quienes la representan”.

En el tiempo agregado de la final, el entrenador fue expulsado tras numerosas protestas y desató una reacción desmedida por parte de este en la que se sacó el saco y la corbata de manera desafiante, se encaró con el cuarto árbitro y mientras se dirigía al túnel de vestuarios gritó «¿dónde está Rocchi?» refiriéndose a Gianluca Rocchi, el jefe de los árbitros italianos, en un grito que fue captado en directo por los micrófonos televisivos.

Luego, en los festejos del campeonato que la Juventus ganó con el gol del serbio Dusan Vlahovic, el director técnico de 56 años rechazó el saludo de Cristiano Giuntoli, director deportivo del club, al que además instó a alejarse con un gesto de manos. Además, Allegrí lo amenazó terminado el encuentro y le dijo: «¡Director de mierda! Escribe la verdad en tu periódico, ¡no lo que te dice el club!».

