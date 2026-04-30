Sensacional atajada de Dibu Martínez que salvó a Aston Villa ante Nottingham Forest por la Europa League

En el City Ground, Aston Villa visita Nottingham Forest por el partido de ida de las semifinales de la UEFA Europa League.

En un primer tiempo equilibrado, el conjunto local generó la situación más clara a los 33 minutos, pero se encontró con una respuesta extraordinaria de Emiliano Martínez.

La jugada se inició con un pase de Elliot Anderson para Morgan Gibbs-White, quien envió el centro desde la izquierda. Igor Jesus conectó de volea al borde del área chica, pero el Dibu reaccionó con reflejos notables. Primero tapó con la mano izquierda y luego con la derecha, en una doble intervención espectacular que evitó el gol y permitió que el partido se mantuviera 0-0 al entretiempo.

SÍ, DIBU… ¡UFFF! TREMENDA ATAJADA A UNA MANO DE EMILIANO MARTÍNEZ PARA EVITAR EL GOL DE NOTTINGHAM FOREST.



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En el conjunto visitante también es titular Emiliano Buendía, mientras que en el equipo local juega desde el arranque el surgido en Vélez Nicolás Domínguez.

Por su parte, en la otra semifinal, SC Braga y SC Freiburg empatan 1-1 al cierre del primer tiempo. La final de la Europa League se disputará el miércoles 20 de mayo en el Tüpraş Stadyumu, el estadio turco situado en Estambul donde hace de local el Beşiktaş JK.