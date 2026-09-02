K21 Villa Pehuenia: montaña, nieve y adrenalina en la cordillera de Neuquén

Villa Pehuenia-Moquehue se prepara para recibir una nueva edición del K21, la carrera que combina deporte y naturaleza en uno de los escenarios cordilleranos más hermosos de Neuquén. La edición 2026 se desarrollará este fin de semana (5 y 6 de septiembre), con circuitos de 21 y 10 kilómetros, además de una propuesta recreativa para niños y niñas de hasta 13 años, con inscripción gratuita.

La competencia tendrá como escenario senderos de montaña rodeados de ríos, araucarias y una importante acumulación nieve en el circuito que promete darle un carácter especial a esta edición. Sera, sin dudas, «capítulo blanco» de la clásica prueba.

Todo blanco. Gran parte de la prueba será sobre terreno nevado.

Dos distancias y una carrera para los más chicos

El domingo 6 serán las largadas de las dos categorías principales. Tanto los corredores de 21 kilómetros como los de 10 kilómetros partirán a las 11 desde el muelle turístico de Villa Pehuenia. Una vez finalizadas las pruebas allí mismo la premiación de la clasificación general.

El circuito de 10K contará con un desnivel positivo acumulado de 264 metros y alcanzará los 1.300 metros sobre el nivel del mar. En tanto, la prueba de 21 tendrá un recorrido de mayor exigencia, con 750 metros de desnivel positivo y una altura máxima de aproximadamente 1.580 metros sobre el nivel del mar.

Habrá dos distancias para los mayores y una carrera para menores de 13 años.

La organización anticipó que los corredores encontrarán abundante nieve a lo largo de los circuitos.

Para los más chicos la organización informó que la inscripción es gratuita y que el formulario se encuentra disponible en la web oficial del K-Series. Las acreditaciones serán el sábado 5 de septiembre, de 13 a 14 horas, mientras que la largada está prevista para las 14:30 en el SAF1.

Para consultar el estado de las rutas durante el fin de semana, la Dirección Provincial de Vialidad dispone del teléfono celular 2942-572138.