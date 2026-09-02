Se va otra funcionaria de la Justicia Federal de Neuquén y ya son tres las vacantes en el último año

La Justicia Federal de Neuquén sumó otra vacante esta semana con la renuncia de la fiscal María Cristina Beute. La decisión, que fue publicada en el Boletín Oficial del lunes, fue aceptada por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

Según se indicó en el escrito, la funcionaria presentó su renuncia a partir de este martes 1 de septiembre.

Beute estaba a cargo de Fiscalía Federal N°1 de Neuquén, aunque en el último tiempo se encontraba de licencia. Luisina Tiscornia está subrogando el puesto.

En contacto con Diario RÍO NEGRO, la exfuncionaria confirmó que ya presentó la documentación para jubilarse y que por eso elevó la renuncia.

Su salida se suma a otras dos que se dieron en el último tiempo en la Justicia Federal de Neuquén. A fines de junio se conoció la renuncia de la jueza Carolina Pandolfi, que también solicitó su jubilación.

Lo propio hizo el defensor público federal Pablo Matkovic, aunque en este caso fue para ascender como juez del Tribunal Oral Federal de Neuquén. Si bien el concurso para cubrir su vacante ya finalizó, el Senado aún no entrevistó a los candidatos.

En Neuquén existen tres fiscalías federales, dos con asiento en la capital provincial y otra en la ciudad de Zapala.